Lavrov dénonce la "guerre hybride totale" menée par l'Occident contre la Russie

LONDRES (Reuters) - Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré samedi que l'Occident avait déclaré une "guerre hybride totale" contre la Russie qui aura des répercussions sur l'ensemble de la planète et qu'il était difficile de savoir combien de temps elle allait durer.

Dans un discours prononcé au 80e de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Sergueï Lavrov a dénoncé les multiples sanctions imposées par l'Occident contre Moscou et s'est efforcé de présenter la Russie comme la cible, et non l'auteur, de l'agression.

"Collectivement, l'Occident a déclaré une guerre hybride totale contre nous et il est difficile de prédire combien de temps tout cela va durer, mais il est clair que les conséquences seront ressenties par tout le monde, sans exception", a-t-il déclaré dans un discours.

"Nous avons tout fait pour éviter un affrontement direct - mais maintenant que le défi a été lancé, nous l'acceptons bien sûr."

Les efforts de l'Occident pour isoler la Russie sont voués à l'échec, a prévenu Lavrov, tout en soulignant l'importance des relations de la Russie avec la Chine, l'Inde, l'Algérie et les pays du Golfe.

