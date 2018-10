Lazard Frères Gestion : Lazard Equity SRI reçoit le label ISR

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Sicav actions zone Euro Lazard Equity SRI, gérée par Axel Laroza depuis sa création en 2001, vient d’obtenir du Ministère des Finances de des Comptes publics le label ISR. Cette récompense valide la démarche initiée par Lazard Frères Gestion pour favoriser l’investissement responsable.La Sicav Lazard Equity SRI est gérée selon une politique d'investissement socialement responsable qui prend en considération des critères extra-financiers comme la valorisation du " capital humain " et la prévention de l'ensemble des risques environnementaux. Cette analyse extra-financière privilégie l'approche " Best In Class " en surpondérant les émetteurs les mieux notés au sein de leur secteur d'activité.