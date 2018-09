Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans la dernière livraison de ses perspectives économiques et financières, Lazard Frères Gestion a indiqué adopté une certaine neutralité à court terme sur l’ensemble des classes d’actifs. Une absence de paris marqués qu’il motive par l’approche de la fin du cycle économique et des risques politiques qui ont gagné en intensité.Sur le front économique, les enquêtes des directeurs d'achat restent cohérentes avec une croissance mondiale forte. Aucun signe tangible de ralentissement n'est pour l'instant visible. S'agissant des Etats-Unis, l'impact de la baisse des impôts sur la croissance devrait atteindre son pic au quatrième trimestre 2018 ou au premier trimestre 2019.Dans le cas de l'Italie qui est l'un des principaux risques évoqués par Lazard Frères Gestion, ce dernier estime que la bienveillance des autorités européennes est en train de disparaître, le nouveau gouvernement revenant sur des réformes structurelles, comme les retraites. Le gestionnaire d'actifs avertit également que les traités européens ne se résument pas au respect d'un déficit budgétaire inférieur à 3% alors que le gouvernement italien axe sa communication sur le respect de cette limite. Etant donné son endettement élevé, l'Italie avait en effet négocié un programme de stabilité avec la Commission européenne, qui prévoyait un déficit de 0,8% en 2019.L'autre grand risque pesant sur les marchés est bien sûr celui des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis. Si l'impact direct des augmentations de droits de douane sur la croissance mondiale est limité, selon les données du FMI citées par le gestionnaire d'actifs, ce dernier souligne que la prise en compte d'effets liés à la confiance entraîne un impact beaucoup plus fort. Les entreprises pourraient ainsi décider des reports de décision d'investissement.Lazard Frères Gestion explique que le commerce extérieur est un sujet très polarisant sur le plan politique aux Etats-Unis. Donald Trump l'utilise comme levier afin de mobiliser son électorat. Y parvenir est déterminant, le taux de participation aux élections étant faible.