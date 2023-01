Lazard Frères Gestion commercialise son fonds à échéance Lazard Credit 2027

Lazard Frères Gestion a annoncé le lancement de son fonds obligataire Lazard Credit 2027, dont la période de souscription sera clôturée le 30 avril 2023. Le fonds est classé « Article 8 » selon la nomenclature SFDR. Investi en titres de maturité 5 ans, ce fonds cherche à tirer parti de la hausse significative des niveaux de rendement offerts par les marchés obligataires depuis le début de l’année 2022, tout en tenant compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).



Lazard Credit 2027 peut investir en obligations du secteur privé Investment Grade et High Yield, ainsi qu'en dettes financières (hors dettes subordonnées AT1 ou hybrides). Le fonds a vocation à s'exposer principalement aux segments de marché notés " BBB " et " BB ".



La stratégie d'investissement est fondée sur le portage (achat de titres conservés jusqu'à leur échéance en 2027). Le gestionnaire conserve néanmoins une marge de manœuvre pour gérer activement le fonds tout au long de sa durée de vie, en achetant ou vendant des titres si certains arbitrages lui paraissent pertinents. Le taux de rotation du portefeuille devrait toutefois rester faible, offrant aux investisseurs une visibilité sur le rendement attendu en cas de conservation des parts du fonds jusqu'à échéance.



L'objectif initial du fonds Lazard Credit 2027, défini au 30 juin 2022, est de réaliser une performance annualisée supérieure à 2,30% nette de frais pour les parts institutionnelles et supérieure à 1,70% pour les parts retail. En raison de la hausse des taux observée depuis cette date, l'objectif de performance annualisée du fonds, net de frais de gestion, est de 3,025% pour les parts institutionnelles et 2,425% pour les parts retail au 5 janvier 2023.