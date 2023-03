Lazard Frères Gestion : la faillite de la Silicon Valley Bank ne fait pas peser de risque systémique

Pour Lazard Frères Gestion, la faillite de la Silicon Valley Bank (SVB) ne fait peser aucun risque systémique sur le secteur, notamment suite à la décision, prise dimanche par la FDIC et la Fed, de rembourser l'ensemble des dépôts de la clientèle. " Le cas de la SVB illustre les conséquences négatives que peuvent avoir le durcissement monétaire des banques centrales, ainsi que la persistance de lacunes en matière de régulation applicable aux établissements bancaires américains de petite taille ", explique le gestionnaire d'actifs.



Ce dernier précise que SVB fait partie des banques de catégories IV, c'est-à-dire possédant moins de 250 milliards de dollars d'actifs, qui ne sont pas assujetties aux ratios de liquidité de type LCR ou NFSR, comme le sont les grandes banques américaines et toutes les banques européennes. Ces banques de catégories IV ont en outre la possibilité de ne pas reconnaître les moins-values latentes classées en AFS (titres disponibles à la vente) pour le calcul de leurs ratios réglementaires. Les grandes banques américaines et toutes les banques européennes incluent, elles, ces moins-values dans leurs ratios de fonds propres réglementaires CET1.



Selon Lazard Frères Gestion, si la Silicon Valley Bank ne fait pas peser de risque systémique, elle influence négativement le " sentiment " à l'égard du secteur financier dans son ensemble, et des banques régionales américaines en particulier.



Le gestionnaire d'actifs souligne enfin que les banques régionales américaines ne sont pas des noeuds centraux du système financier comme Lehman Brothers pouvait l'être.