Lazard Frères Gestion n'exclut pas une accélération du resserrement monétaire de la Fed

Aux Etats-Unis, "si l’inflation poursuit son accélération et se rapproche de 2,5%, niveau inédit depuis 1993, il est tout de même probable que (la Fed) accélère son rythme de hausse", met en garde Lazard Frères Gestion dans un récent commentaire macroéconomique. Et même si différents membres du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale ont expliqué que la banque centrale tolérera des chiffres d’inflation supérieurs à cet objectif de 2% !Lazard Frères Gestion n'exclut pas que l'inflation PCE, l’indicateur privilégié par la Fed, atteignent 2,2% en août si la variation mensuelle des trois prochains mois se maintient aux alentours de 0,2%."Il est très probable que l'inflation dépasse le seuil de 2% dans les prochains mois. En effet, les mois de juin à août 2017 avaient vu les prix progresser de 0,1% en moyenne sur chaque mois. Or, sur les six derniers mois, la progression mensuelle a été plus proche de 0,2%", indique le gestionnaire d'actifs. D'ores et déjà, l'indice PCE, à 1,95%, est actuellement à son plus haut niveau depuis 2009 si l'on exclut une brève période fin 2011- début 2012.