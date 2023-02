Lazard Frères Gestion nomme un Directeur des investissements de la Gestion Privée

Lazard Frères Gestion a annoncé la création du poste de Directeur des investissements (Chief Investment Officer) dédié à l’activité de Gestion Privée au sein de l’équipe de François de Saint-Pierre, Directeur de la Gestion Privée. Le poste est confié à Frédéric Buzaré (52 ans), également promu Managing Director.



" Son expérience internationale reconnue nous aidera à poursuivre nos objectifs ambitieux de développement et de collecte, en France comme à l'international, en répondant aux attentes de nos clients " a déclaré François de Saint-Pierre, Directeur de la Gestion Privée.



Avant de rejoindre la société en 2020 en tant que Gestionnaire privé, Frédéric Buzaré était gérant de portefeuille à La Financière de l'Échiquier. Il a également été gérant actions Europe du fonds souverain de Singapour, de Dexia AM, de BNP Paribas AM, d'AXA IM et de la société de gestion de la Banque de France.