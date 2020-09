Lazard Frères Gestion poursuit le développement de son activité de gestion privée en France 0 18/09/2020 | 11:49 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires



Depuis fin 2018, Frédéric Buzaré occupait le poste de gérant actions européennes à la Financière de l'Echiquier.



Depuis 2017, Maïder de Butler occupait le poste de Correspondant M&A en Nouvelle Aquitaine pour BNP Paribas.



" Les actifs que nous gérons pour nos clients privés se sont fortement développés au cours des dernières années : ils ont doublé en 5 ans, pour atteindre 11Mds€ fin juin 2020, grâce à une collecte très dynamique sur cette période et à la sur-performance de notre gestion financière. Pour soutenir ce développement, nous avons mené depuis 3 ans une campagne volontaire de recrutements à Paris et en région. " souligne François de Saint-Pierre, Associé-Gérant, Responsable de la Gestion Privée.









Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal Lazard Frères Gestion nomme à Paris une nouvelle associée, Aurélia Verchère, Managing Director de Lazard LLC, et annonce l’arrivée à Paris de Frédéric Buzaré, en qualité de gestionnaire privé, et à Bordeaux de Maïder de Butler, qui vient renforcer l’équipe de banquiers privés. Aurélia Verchère a rejoint Lazard Frères Gestion en 2005 au sein du département Développement de la Gestion Privée. Auparavant, elle exerçait des fonctions analogues chez Paribas à Paris (de 1997 à 2000) puis chez BNP Paribas à Londres (de 2001 à 2004).Depuis fin 2018, Frédéric Buzaré occupait le poste de gérant actions européennes à la Financière de l'Echiquier.Depuis 2017, Maïder de Butler occupait le poste de Correspondant M&A en Nouvelle Aquitaine pour BNP Paribas." Les actifs que nous gérons pour nos clients privés se sont fortement développés au cours des dernières années : ils ont doublé en 5 ans, pour atteindre 11Mds€ fin juin 2020, grâce à une collecte très dynamique sur cette période et à la sur-performance de notre gestion financière. Pour soutenir ce développement, nous avons mené depuis 3 ans une campagne volontaire de recrutements à Paris et en région. " souligne François de Saint-Pierre, Associé-Gérant, Responsable de la Gestion Privée. 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue