Lazard Frères Gestion recommande une gestion de portefeuille obligataire en "sensibilité négative"

Depuis le début de l’année, le mouvement de hausse des taux impacte négativement la valeur des titres sur les marchés obligataires, observe Lazard Frères Gestion. Naturellement indique le gérant, ce repli est plus prononcé pour les titres de maturité longue que pour les titres de maturité courte (principe de la sensibilité des obligations).



Sur les marchés financiers rappelle Lazard Frères Gestion, il est courant d'affirmer que lorsque les marchés actions reculent, les marchés obligataires progressent du fait que les investisseurs se reportent vers des actifs à plus faible risque.



Néanmoins, dans le contexte actuel d'inflation et de durcissement des politiques monétaires, les obligations ne remplissent plus leur rôle habituel de " valeurs refuges ", souligne le gérant.



Depuis le début d'année, le recul des marchés obligataires est particulièrement prononcé pour les titres de maturité longue. En revanche, les portefeuilles obligataires sont 2 à 5 fois moins impactés en se tournant vers des titres de maturités courtes, dont la sensibilité au risque de taux est moindre, précise Lazard Frères Gestion.



Plus intéressant encore, il est possible d'opter pour une gestion de portefeuille en " sensibilité négative ", qui permet de dégager une performance positive lorsque les taux montent, ajoute le gérant.



Selon ce dernier, ce type de stratégie devrait continuer à porter ses fruits dans les prochains mois, alors que la BCE a confirmé jeudi dernier qu'elle commencera à relever ses taux directeurs en juillet.