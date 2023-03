Lazard Frères Gestion renforce le management de son équipe commerciale institutionnelle

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions de Directrice du développement, Sophie de Nadaillac confie la direction de la Distribution France à Marie-Andrée Puig et la direction de la Distribution internationale de Lazard Frères Gestion à Stéphanie Fournel. Le gestionnaire d'actifs précise que son équipe commerciale institutionnelle se divise désormais en trois pôles distincts, dont un pôle Clientèle institutionnelle, composé de trois responsables commerciaux, dont l'organisation reste inchangée.



Lazard Frères Gestion dispose par ailleurs d'un pôle Distribution France, dont la direction est confiée à Marie-Andrée Puig. Il regroupe à la fois les multi-gérants, les banques privées, les réseaux d'assurance et les CGP, ces derniers faisant l'objet d'une équipe dédiée sous la responsabilité inchangée de Guilaine Perche.



Enfin, un pôle Distribution internationale, dont la direction est confiée à Stéphanie Fournel, a pour objectif la distribution des produits de Lazard Frères Gestion au sein des réseaux de Lazard à l'international.



" Cette nouvelle organisation nous permettra de renforcer notre positionnement vis-à-vis de nos différents segments de clientèle grâce à des équipes dédiées et spécialisées, capables de répondre aux enjeux spécifiques de chacun de nos clients " a déclaré Sophie de Nadaillac.