Lazard Frères crée Lazard Immobilier

Lazard Frères a annoncé la création de Lazard Immobilier afin de proposer à ses clients une offre complète de conseils stratégiques et financiers en immobilier. Lazard Immobilier aura ainsi pour mission d'accompagner la définition et la mise en œuvre de la stratégie immobilière de ses clients, institutionnels, professionnels ou utilisateurs, en alliant l'expertise de Lazard en conseil en fusions-acquisitions, marché de capitaux et financement à une expertise pointue de conseil immobilier en prises à bail, montages d'opérations et transactions immobilières complexes.



Lazard Immobilier sera co-dirigée par Vincent Thillaud, nommé Associé-Gérant de Lazard Frères, et par Gilles Betthaeuser qui rejoint Lazard Frères en tant que Senior Advisor. Ils s'appuieront sur des équipes dédiées au sein du bureau de Paris et sur l'expertise immobilière du groupe Lazard et de ses différents bureaux en Europe et dans le monde.



Diplômé d'HEC, Vincent Thillaud a une expérience de plus de 15 ans en conseil en fusions-acquisitions chez Lazard. Il a développé, au sein du bureau de Paris, la couverture des acteurs de l'immobilier et accompagné de nombreuses opérations de fusions-acquisitions et de financement dans ce secteur.



Gilles Betthaeuser dispose d'une expérience de plus de 25 ans dans le secteur immobilier. Avant de rejoindre Lazard, Gilles a fondé AOS en 1997, devenue AOS Studley, société spécialisée dans le conseil stratégique en immobilier et l'accompagnement de grands projets de sièges sociaux présente dans 20 pays. A la suite de l'entrée d'AOS au sein du groupe Colliers International, Gilles Betthaeuser a été nommé président directeur général puis chairman de Colliers International France où il s'est concentré sur des missions de conseil stratégique et de transactions pour le compte de grands clients.













