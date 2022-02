Lazard dépasse les estimations de bénéfices grâce à une activité de transaction record

Les fusions et acquisitions mondiales, l'un des principaux moteurs de revenus de Lazard, ont battu des records historiques en 2021 en dépassant pour la première fois les 5 000 milliards de dollars, soutenues par une abondance de capitaux et des valorisations très élevées.

Les entreprises des secteurs de la technologie et de la santé, en particulier, ont levé des capitaux et conclu des transactions à un rythme effréné, profitant de l'essor des marchés boursiers et aidant les banques d'investissement à tirer une manne de commissions de conseil.

Le bénéfice net ajusté de la banque américaine a atteint 217 millions de dollars, soit 1,92 dollar par action, au cours du trimestre clos le 31 décembre, contre 192 millions de dollars, soit 1,66 dollar par action, un an plus tôt.

Les analystes avaient prévu en moyenne un bénéfice de 1,44 $ par action, selon Refinitiv-IBES.

Lazard, dont les activités sont réparties entre la gestion d'actifs et le conseil financier, a fait état d'une hausse de 14 % de ses revenus d'exploitation, qui ont atteint 968 millions de dollars.

Les revenus d'exploitation de l'activité de conseil financier ont augmenté de 20% pour atteindre 608 millions de dollars, tandis que les revenus de la branche de gestion d'actifs ont augmenté de 3% pour atteindre 347 millions de dollars au cours du trimestre.