Le 20e congrès du parti communiste chinois : Ce que vous devez savoir

* Xi a ouvert dimanche la session d'une semaine, deux fois par décennie, par un discours vantant la lutte de la Chine contre le COVID-19, la sauvegarde par le parti de la sécurité nationale, le maintien de la stabilité sociale, la protection de la vie des gens et la prise en main de la situation à Hong Kong, qui a été secouée par des manifestations antigouvernementales en 2019. Il a également appelé à accélérer la construction d'une armée de classe mondiale.

* On sait peu de choses sur les personnes qui seront promues à quels rôles clés au sein du Politburo et de son Comité permanent de sept membres ce week-end - bien que le nombre de femmes risque de rester très faible. Voici quelques-uns des principaux prétendants et quelques scénarios à surveiller.

* Les dirigeants font face à une période difficile. La deuxième plus grande économie du monde ralentit et doit faire face à un rééquilibrage potentiellement douloureux de son modèle basé sur l'investissement et la propriété.

* Dans un geste très inhabituel, la Chine a retardé la publication d'indicateurs économiques clés qui devaient être publiés cette semaine.

* Pourtant, la vaste bureaucratie financière du pays s'est affairée à atténuer les vagues d'agitation sur les marchés des devises et des actions, les banques et les entreprises d'État étant intervenues pour soutenir et rassurer les investisseurs.

* L'approche de la Chine en matière de politique étrangère est également sous le feu des projecteurs après qu'un manifestant de Hong Kong ait été traîné dans le consulat chinois de Manchester dimanche et agressé dans un incident sur lequel la police enquête.

* Dans son discours d'ouverture, Xi a déclaré que c'était au peuple chinois de résoudre la question de Taïwan et que la Chine ne renoncerait jamais au droit d'utiliser la force mais s'efforcerait de trouver une solution pacifique.

* La Chine adoptera des politiques pour stimuler son taux de natalité, a déclaré Xi, alors que les décideurs politiques s'inquiètent d'un déclin imminent de la population chinoise qui pourrait nuire à la deuxième plus grande économie du monde.

* La Chine rendra ses mesures de prévention du COVID-19 plus scientifiques, plus précises et plus efficaces, a déclaré un porte-parole du parti.

"Dans le passé, les dirigeants chinois fondaient leur légitimité sur leur capacité à assurer la croissance économique. Aujourd'hui, avec le ralentissement de l'économie, Xi essaie de déplacer la base de la légitimité de la croissance économique vers la sécurité - qu'il puisse être celui qui sauve et protège la Chine", a déclaré Alfred Wu, professeur associé, Lee Kuan Yew School of Public Policy, Université nationale de Singapour.