Le 4 juillet, Biden déclare que les libertés sont attaquées et appelle à un "patriotisme de principe".

"Des profondeurs les plus profondes de nos pires crises, nous nous sommes toujours élevés vers nos plus hauts sommets", a déclaré M. Biden dans des remarques à la Maison Blanche. "Nous avons été mis à l'épreuve auparavant, tout comme nous le sommes aujourd'hui, mais nous n'avons jamais échoué parce que nous ne nous sommes jamais éloignés des croyances et des promesses fondamentales qui définissent cette nation."

Sans le citer spécifiquement, M. Biden a semblé reconnaître la récente décision de la Cour suprême d'invalider le jugement Roe v Wade, qui protégeait le droit des femmes à se faire avorter, tout en notant également les défis auxquels les Américains sont confrontés sur le plan économique.

"Notre économie est en croissance, mais pas sans douleur. La liberté subit ... des assauts, tant ici qu'à l'étranger", a-t-il déclaré.

M. Biden a exhorté à l'unité malgré les divisions dans le pays.

"En ce jour, au milieu de la tempête et des dissensions, puissions-nous nous engager à faire preuve d'un patriotisme de principe", a-t-il déclaré. "Je crois que nous sommes plus unis que nous ne sommes divisés. Je crois encore plus que c'est un choix que nous faisons, et je crois qu'il est en notre pouvoir de choisir l'unité et l'unité de but."