La famille de Ranika Jaiswal, à Varanasi, s'est enorgueillie d'une série de responsables au sein du BJP, le parti au pouvoir en Inde, au cours des quarante dernières années. Aujourd'hui, elle veut avoir sa part du gâteau.

"Trois générations de ma famille, tous des hommes, ont travaillé pour le parti. Mais maintenant, cela change - en tant que femme, je suis également investie", a déclaré cette femme de 48 ans, qui cherche à obtenir le soutien des responsables du parti pour se présenter en tant que parlementaire de l'Uttar Pradesh aux élections nationales de 2024. "Je pense qu'il est essentiel que davantage de femmes se présentent aux élections.

Des décennies après la naissance du Bharatiya Janata Party (BJP) du Premier ministre Narendra Modi, issu d'une organisation nationaliste hindoue dominée par les hommes, ses gains électoraux durables dépendent des femmes, la force montante des élections indiennes.

Le taux de participation des femmes aux élections nationales a bondi de 53 % en 2004 à 67 % en 2019 - un moment historique où il a devancé le pourcentage de participation des hommes pour la première fois - et l'année prochaine devrait encore augmenter pour atteindre environ 69 %, selon les responsables de la Commission électorale de l'Inde.

L'Inde évolue rapidement, même si vous ne le devineriez pas en jetant un coup d'œil au parlement. Les quelque 700 millions de femmes que compte le pays sont toujours tenues à l'écart du processus décisionnel politique, puisqu'elles représentent environ un parlementaire national ou régional sur dix.

Pour le BJP, gagner le cœur et l'esprit des électrices est au cœur de sa stratégie de croissance visant à enrayer la stagnation électorale après une décennie au pouvoir et à asseoir sa domination dans les urnes, selon des entretiens menés par Reuters avec dix responsables du parti, dont des ministres et des parlementaires fédéraux.

L'échec pourrait faire perdre du terrain à son grand rival, le Congrès, le parti de l'ancienne première ministre Indira Gandhi et de sa belle-fille Sonia Gandhi, alors qu'il cherche à donner l'élan nécessaire à son retour.

L'écart de représentation est un exemple frappant des profondes inégalités auxquelles sont encore confrontées les femmes en Inde, la nation la plus peuplée du monde, où les défenseurs de l'égalité affirment qu'un patriarcat profondément enraciné a défié le rythme rapide du développement économique et de la modernisation.

Les femmes sont maltraitées dès la naissance. Selon l'UNICEF, les nouveau-nés de sexe féminin - considérés comme de moindre valeur par certaines familles - sont plus susceptibles de mourir que les bébés de sexe masculin, tandis que les filles sont plus susceptibles d'abandonner l'école que les garçons. Cette inégalité se retrouve jusque dans les conseils d'administration des entreprises, où les femmes représentaient moins d'un PDG sur 20 en 2021, selon un rapport de Deloitte.

L'augmentation du nombre de femmes dans les allées du pouvoir en Inde "changera certainement la donne" sur le plan électoral et social, a déclaré Vanathi Srinivasan, le parlementaire choisi par Modi pour mener la charge du BJP en faveur d'une représentation égale.

Le BJP a pour objectif de désigner des candidates pour environ un tiers des 543 sièges qui seront à pourvoir à la chambre basse du Parlement à l'été 2024, a-t-elle déclaré à Reuters, détaillant des projets qui n'avaient pas été signalés auparavant.

Le parti prévoit également de recruter plus de 900 femmes pour occuper des postes au sein de son personnel interne, en cherchant à avoir au moins un tiers de femmes à chaque niveau de gestion, a ajouté Mme Srinivasan, les emplois provenant d'une combinaison de nouveaux rôles et de ceux laissés vacants par les retraités.

L'un des principaux critères de réussite sera de savoir si le BJP parviendra à améliorer son bilan déséquilibré, avec seulement 42 femmes parmi les 303 députés de la chambre basse.

"Malgré la croissance économique, la participation des femmes indiennes à la vie politique du pays n'a pas suivi le rythme", a déclaré Christophe Jaffrelot, professeur de politique et de sociologie indiennes au King's India Institute de Londres.

"Le BJP devra prouver qu'il croit réellement en la possibilité pour les femmes de participer à la vie politique.

Certains critiques du BJP affirment également que s'il était pleinement engagé en faveur de l'égalité, il pourrait adopter un projet de loi visant à réserver un tiers des sièges de la chambre basse du parlement aux femmes avant les élections de 2024, puisqu'il jouit d'une majorité. Le parti a refusé de commenter cette option.

RAPPORT INTERNE : LES FEMMES DÉCOURAGÉES

Selon M. Srinivasan, la réforme du BJP en matière d'égalité s'appuie sur des sondages privés réalisés par le parti, qui ont révélé que l'augmentation du taux de participation des femmes était due à une sensibilisation accrue des femmes à la politique, tant dans les zones rurales que dans les zones urbaines.

"Des milliers d'électrices ont déclaré lors de l'enquête qu'elles se sentaient découragées par le fait que les femmes se voyaient accorder une part plus faible du pouvoir malgré leur contribution économique significative", a déclaré Mme Srinivasan, âgée de 52 ans, qui a refusé de donner plus de détails sur les conclusions du rapport parce qu'elles sont confidentielles.

Les entretiens menés par Reuters avec six autres femmes politiques de haut rang du BJP ont montré que le principal obstacle au changement était le manque de volonté des responsables socialement conservateurs du parti au niveau de l'État et du district, où les hommes politiques commencent généralement leur carrière.

Elles ont déclaré que le problème était devenu évident à l'approche d'une série d'élections pour les assemblées d'État qui se tiendront cette année, ajoutant qu'à plusieurs reprises, Modi et d'autres dirigeants nationaux avaient supprimé des listes de candidatures qui ne comprenaient aucune femme.

Phangnon Konyak, qui est devenue l'année dernière la première femme parlementaire de l'État du Nagaland, dans le nord-est du pays, à siéger à la chambre haute du parlement, a déclaré qu'au cours du processus de sélection, les dirigeants politiques locaux ont souvent mis en doute sa capacité à se concentrer sur les élections parce qu'elle est une mère célibataire.

Les hommes lui demandaient souvent : "Pourquoi ne reste-t-elle pas à la maison, ne s'occupe-t-elle pas de son enfant ou ne se marie-t-elle pas ?

"La bataille est intense pour que les partis nous prouvent, à nous les femmes, que nous avons une chance de décrocher des postes à responsabilité", a ajouté Mme Konyak. "En temps utile, le jeu est truqué par des initiés qui ne veulent pas que les femmes occupent des postes de direction."

Hekani Jakhalu, première femme parlementaire de l'État du Nagaland, a abondé dans le même sens. Elle a déclaré qu'il était plus difficile pour les femmes de convaincre les responsables locaux du parti qu'elles étaient un bon choix pour la sélection.

"Permettez-moi de dire que les femmes qui ont une ambition politique doivent travailler très dur pour prouver leur engagement et leur leadership.

LE BJP EST ISSU D'UN GROUPE DE DROITE

Le président national du BJP, J.P. Nadda, a déclaré à Reuters que l'autonomisation des femmes et l'exploitation des talents féminins étaient au cœur de la stratégie de croissance du parti. Un fonctionnaire du cabinet de M. Modi s'est fait l'écho de ces propos en déclarant que le Premier ministre considérait que l'amélioration de l'équilibre entre les hommes et les femmes faisait partie intégrante de la gouvernance.

"Il nous a été demandé d'encourager chaque ministère à intégrer l'équilibre entre les sexes dans une réforme à long terme", a déclaré ce fonctionnaire, secrétaire au bureau de Modi à New Delhi.

En effet, Modi, 72 ans, mise beaucoup sur l'égalité, soulignant le mois dernier que l'Inde ne pourrait se développer en tant que nation qu'en égalisant la représentation dans tous les domaines de la vie : "Vous devez tous aller de l'avant avec la détermination d'éliminer tous les obstacles qui se dressent devant les femmes, les sœurs et les filles", a-t-il déclaré lors d'une conférence.

Il s'agit d'un revirement brutal pour le BJP, un parti qui a émergé dans les années qui ont suivi l'indépendance de l'Inde à partir du Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), une organisation hindoue de droite qui était presque exclusivement un bastion d'hommes hindous de la caste supérieure.

Néanmoins, les dirigeants du BJP et d'autres partis ont déclaré qu'ils reconnaissaient la nécessité de répondre au désenchantement croissant des électrices face au manque de représentation.

Janaki Prakash, électrice à New Delhi, a déclaré que très peu de femmes recevaient des tickets pour les élections locales ou fédérales.

"Nous sommes appréciées pour nos votes et notre participation en grand nombre, mais lorsqu'il s'agit de nous donner une part équitable dans la politique et la gouvernance, on nous propose un marché de dupes", a déclaré cette femme de 42 ans, professeur de littérature hindi.

"La représentation et la diversité restent symboliques.

Dans le district de Kishanganj, dans l'État pauvre du Bihar, à l'est du pays, Pratima Kumari, agent de santé, a déclaré que le soutien aux femmes politiques était un moyen important de garantir des politiques visant à l'émancipation des femmes. Elle propose gratuitement des préservatifs et des pilules contraceptives et parle aux couples du planning familial et des avantages de n'avoir que deux enfants.

"Le fait que les femmes soient plus nombreuses à voter prouve que nous veillons à ce que notre voix collective soit entendue et reconnue", a-t-elle ajouté.

Le principal parti d'opposition, le Congrès, qui a gouverné pendant près d'un demi-siècle avant de perdre le pouvoir au profit du BJP en 1996, espère que l'augmentation du nombre d'électrices l'aidera à regagner le terrain électoral perdu au cours des deux dernières décennies.

Il estime qu'il a moins de travail à faire que le BJP pour convaincre les électrices de son engagement en faveur de l'égalité, en raison de ses antécédents en matière de leadership. Le parti a donné à l'Inde sa première femme Premier ministre - Indira Gandhi, qui a servi jusqu'à son assassinat en 1984 - tandis que Sonia Gandhi a été la présidente du parti qui est restée le plus longtemps en fonction avant de prendre sa retraite l'année dernière.

"Le parti du Congrès a toujours cru en la croissance organique, tandis que le BJP s'est toujours concentré sur le leadership masculin", a déclaré Netta D'Souza, présidente de la branche féminine du Congrès. "Notre parti suit les convictions de tous les candidats, quel que soit leur sexe.