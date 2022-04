Le BLS boucle 2021 sur une légère perte malgré une hausse des recettes

Berne (awp/ats) - Le BLS a bouclé son exercice 2021 sur une perte de 3,6 millions de francs suisses, après un débours de près de 50 millions un an plus tôt, en dépit de recettes en hausse dans la plupart de ses domaines d'activité. Des revenus dopés par les aides de la Confédération pour le trafic régional pour plus de 32 millions de francs suisses.

Si davantage de personnes ont voyagé avec le BLS qu'en 2020, elles restaient plus d'un tiers moins nombreuses qu'avant la pandémie, a communiqué vendredi l'entreprise bernoise. Chaque jour, ce sont 140'000 personnes qui ont emprunté les trains ou les bus du BLS. Les recettes du transporteur bernois se sont établies à 1,19 milliard de francs suisses, en hausse de 6,9% par rapport à l'exercice précédent, une progression à laquelle ont contribué toutes les activités à l'exception du trafic de marchandises (-0,3%).

Dans le segment mobilité, le chiffre d'affaires généré par les sociétés du BLS ont dépassé le demi-milliard de francs suisses (528,5 millions, +7,4%). Pour compenser le manque à gagner lié à la pandémie, l'entreprise bernoise a demandé un soutien financier à la Confédération. Les pertes au niveau du trafic régional sont entièrement couvertes par l'aide publique.

Les charges d'exploitation ont enflé de 4,4% pour s'établir à 918,4 millions de francs suisses, débouchant sur un résultat avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) de 271,2 millions, en hausse de 16,2%, pour une marge afférente de 22,8%, en progression de 1,8 point de pourcentage.

Liaisons assurées malgré le Covid

Malgré des absences parfois nombreuses chez les mécaniciens de locomotive en raison du Covid, les liaisons ont pu être assurées conformément à l'horaire. Et BLS de souligner que 94,9% des trains ont été à l'heure. Le transport des véhicules au tunnel du Lötschberg a été épargné par la pandémie.

L'année dernière, le niveau des investissements est resté élevé dans les infrastructures. BLS a investi quelque 270 millions de francs suisses dans l'entretien et le renouvellement des installations, comme dans la mise en oeuvre de la loi sur l'égalité pour les handicapés et la commande de l'ensemble du réseau ferroviaire depuis la centrale d'exploitation à Spiez.

Le BLS a régularisé sa situation financière l'an dernier en signant l'accord sur le remboursement des indemnités perçues en trop avec l'Office fédéral des transports (OFT). L'exploitant a intégralement remboursé aux cantons concernés les indemnités excédentaires perçues entre 2012 et 2018.

Après avoir régularisé sa situation financière, le transporteur bernois souligne qu'il va désormais s'attacher à améliorer ses processus financiers. Cela implique une transparence accrue dans les domaines indemnisés.

Le groupe a également fait part de son intention de poursuivre les "grands projets d'investissement en cours" qui devraient déboucher sur "des modèles d'affaires durablement solides", dont les premiers fruits sont attendus pour l'exercice 2023.

ats/buc/vj