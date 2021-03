Le BLS investit plus de 25 millions dans la gare de Kirchberg-Alchenflüh

Berne (awp/sda) - Le BLS va moderniser ces deux prochaines années la gare de Kirchberg-Alchenflüh. Le bâtiment existant sera rasé et remplacé par un nouveau et les quais seront rehaussés et allongés. Le montant de l'investissement se monte à 26 millions de francs suisses, indique le transporteur bernois jeudi dans un communiqué.

Le début des travaux est prévu en avril avec la construction d'un nouveau bâtiment technique. Le démantèlement de la gare existante devrait commencer en novembre. La circulation devrait être interrompue pour un mois en été 2022 en raison du remplacement des voies et des aiguillages. La fin des trvaux est prévue pour le printemps 2023.

Les travaux comprennent également la construction d'un nouveau passage souterrain pour les piétons et la couverture des quais. Ils prévoient également l'aménagement, en collaboration avec la municipalité, d'une nouvelle place de la gare et des toilettes publiques.

sda/buc/vj