Le BMV mexicain pourrait sortir de l'indice principal, dernier "symptôme de détérioration".

Plus immédiatement, l'opérateur de marché BMV et la société d'infrastructure cellulaire SITES sont susceptibles d'être expulsés de l'indice de référence S&P IPC pour leur non-respect de paramètres tels que la valeur et le volume des transactions, selon les analystes.

La nouvelle liste des entreprises de l'indice sera publiée vendredi. Le créancier Gentera et l'opérateur de supermarchés Grupo Comercial Chedraui devraient être les principaux candidats au remplacement.

Une éventuelle sortie de BMV de l'indice serait le dernier "symptôme de la détérioration" de l'opérateur boursier au cours des derniers mois pendant un exode de sociétés et une sécheresse de nouvelles cotations, selon Jorge Marmolejo, gestionnaire de portefeuille chez Franklin Templeton.

"Nous constatons une faible croissance de l'économie et des investissements au Mexique, ce qui a eu un impact sur le marché boursier. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'opportunités, mais de nombreuses opportunités finissent par être financées par les marchés privés ou les banques", a-t-il déclaré.

BMV a refusé de commenter.

L'indice IPC du Mexique est en baisse de 15,7 % depuis le début de l'année, marquant la pire performance parmi ses pairs dans la région, et mercredi, il est officiellement entré en territoire de marché baissier.

À la lenteur de la reprise économique du Mexique après l'impact initial de la pandémie de COVID-19 se sont ajoutées les inquiétudes liées aux politiques nationalistes du gouvernement du président Andres Manuel Lopez Obrador et les hausses de taux qui ont augmenté l'attrait des actifs à revenu fixe par rapport aux actions.

"C'est une situation difficile pour les entreprises locales comme la bourse en particulier et pour le marché boursier en général", a déclaré Benjamin Alvarez, responsable de l'analyse boursière chez CI Banco.

L'indice IPC a accumulé des pertes alors que ses homologues au Brésil, au Chili et au Pérou ont enregistré des rendements positifs malgré un marché baissier aux États-Unis grâce à une hausse des prix des matières premières.

La banque centrale mexicaine étant susceptible de relever encore les taux, d'autres mauvaises nouvelles pourraient se profiler à l'horizon.

"La plupart des courtiers et des analystes ont réduit les perspectives de performance de l'indice pour la fin de l'année", a noté M. Alvarez de CI Banco.