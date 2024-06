Le Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) a publié jeudi son analyse environnementale finale, qui conclut à l'absence d'impact significatif de la location de zones côtières de l'Atlantique central pour le développement potentiel d'éoliennes en mer au large des côtes du Delaware, du Maryland et de la Virginie.

Le BOEM est fier de continuer à soutenir la transition vers l'énergie propre de manière responsable dans la région de l'Atlantique central, a déclaré Elizabeth Klein, directrice du BOEM.

Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec les tribus, nos autres partenaires gouvernementaux, les utilisateurs des océans et le public afin de garantir que tout développement dans la région se fasse de manière à éviter, réduire ou atténuer les impacts potentiels sur les utilisateurs des océans et l'environnement marin.

Selon le communiqué, le BOEM prévoit d'organiser une vente dans l'Atlantique central dans le courant de l'année et un avis final de vente sera publié au moins 30 jours avant la vente, y compris l'heure et la date de la vente de baux et les participants qualifiés.

Le ministère de l'intérieur a annoncé une proposition de vente de baux éoliens en mer pour deux zones d'énergie éolienne dans l'Atlantique central et une au large du Commonwealth de Virginie au début du mois de décembre de l'année dernière, a ajouté l'agence.

Le site web de la National Oceanic and Atmospheric Administration indique que les scientifiques étudient encore les impacts potentiels du développement de l'énergie éolienne en mer sur la vie marine. L'évaluation des sites, la construction et l'exploitation augmentent le bruit de l'océan, ce qui pourrait affecter les comportements d'accouplement et de navigation des poissons, des baleines et d'autres espèces. (Reportage de Rahul Paswan à Bengaluru ; Rédaction d'Aurora Ellis)