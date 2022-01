Baloise Asset Management AG / Mot-clé(s) : Fonds/Immeubles

Le Baloise Swiss Property Fund se développe avec une transaction dans le secteur de la santé



13.01.2022 / 07:01



Disclaimer L'intégralité des indications concernant le fonds immobilier est à disposition dans le prospectus, dans le contrat de fonds et dans le rapport annuel et le rapport semestriel courants, lesquels sont à consulter en vue d'un éventuel investissement. Sur demande, le prospectus intégrant le contrat de fonds, le prospectus simplifié et les rapports annuels ainsi que semestriels sont remis gratuitement par la direction de fonds, Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, 4051 Bâle, ou par la banque dépositaire, à savoir UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich. Ce communiqué de presse n'est ni une proposition de vente ni une invitation à remettre des propositions d'achat ou à souscrire des parts. Il n'est ni un prospectus ni une forme de communication semblable au sens de la loi fédérale sur les services financiers (LSFin) quelle qu'en soit la version applicable. Il est interdit d'envoyer des copies de ce communiqué de presse dans ou hors des règles juridiques ou d'en disséminer dans des règles juridiques dans lesquelles cela et exclu ou interdit par la loi. Les informations contenues dans ce communiqué de presse ne constituent ni une proposition de vente ni une injonction à remettre des propositions d'achat dans un ordre juridique au sens duquel une telle proposition ou injonction, intervenant avant d'avoir procédé à des actes supplémentaires, serait contraire aux dispositions de la règle juridique concernée. La performance historique n'est pas un indicateur de la performance en cours ou à venir. Il est interdit d'introduire ou de transmettre aux États-Unis d'Amérique (USA) ce communiqué de presse ainsi que les informations qu'il contient ou de distribuer ou transmettre celles-ci à des personnes US (y compris des personnes juridiques) ainsi qu'à des publications largement diffusées aux USA. Toute violation de ces limitations pourrait être assimilée à une infraction aux dispositions US régissant les papiers-valeurs. Le fonds n'est pas ouvert aux personnes US. Il est uniquement accessible aux «Non-U.S. persons». La décision d'acquérir ou de souscrire de nouvelles parts du Baloise Swiss Property Fund ne devrait pas être prise sans avoir consulté auparavant le prospectus faisant foi ou le contrat de fonds. Il est recommandé aux investisseurs de prendre conseil auprès de leur banque ou de leur conseiller financier. Certaines parties du présent communiqué de presse sont susceptibles de constituer une publicité pour instruments financiers au sens de l'art. 68 LSFin. Baloise Asset Management

Depuis la création, en 2001, de la division du groupe Asset Management (DG AM) la Baloise Asset Management SA existe également en tant que conseiller en placement et gestionnaire de fortune. Baloise Asset Management (BAM) répond aux besoins croissants du groupe et des clients tiers en matière de produits financiers de haute qualité et de gestion de portefeuille qualifiée. En 1995 Fondation de la Bâloise pour le placement des capitaux d'institutions de prévoyance (BAP) est créée pour gérer les avoirs du 2e pilier ainsi que ceux du pilier 3a. En 2001 est née la SICAV luxembourgeoise Baloise Fund Invest (LUX) (BFI) pour offrir des solutions de fonds propriétaires dans le cadre des activités retail de la Bâloise. Avec le Baloise Swiss Property Fund, Baloise Asset Management a lancé en 2018 son premier fonds immobilier destiné aux investisseurs qualifiés.

Fin du communiqué aux médias