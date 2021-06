Franck Morel Dirigeant de Zonebourse.com Suivre 115 Tous ses articles Suivre sur Investisseur, entrepreneur, fan des bases de données, des lacs et des montagnes, Franck Morel est surtout le fondateur et président de Surperformance, la société qui édite Zonebourse et Marketscreener.



Avec plus d'une idée à la minute dont certaines se sont avérées pas si mauvaises, Franck est l'instigateur de nombreux outils que vous êtes des millions à utiliser chaque mois et qu'il utilise lui même pour piloter nos portefeuilles sur trois continents. Le Baromètre Macro avec Christophe Barraud #1 - Focus sur les Etats-Unis 03/06/2021 | 18:40 Franck Morel 03/06/2021 | 18:40 3 Envoyer par e-mail :

Zonebourse vous propose un nouveau RDV ! Christophe Barraud, champion du monde des prévisions économiques, nous donne son sentiment sur l'économie américaine : matières premières, inflation, emploi, marqueurs économiques et politique monétaire. Christophe Barraud a rejoint Market Securities en 2011 et occupe actuellement le poste de chef économiste et stratégiste à Paris. Il a été classé par Bloomberg comme meilleur prévisionniste sur les statistiques américaines depuis 2012, meilleur prévisionniste sur les statistiques de la zone euro (2015-2019) et meilleur prévisionniste sur les statistiques chinoises depuis 2017. MarketWatch lui a également décerné le titre de meilleur prévisionniste sur les statistiques américaines en 2020. Ses recherches s'adressent à une vaste catégorie d'investisseurs institutionnels partout dans le monde (banques, assurances, sociétés de gestion, hedge funds, fonds de pensions, etc…), mais également à des organismes publics (Etats, banques centrales, etc.).

