Le Bayern s'amuse face à Mayence, Dortmund et Leipzig s'imposent

Le Bayern Munich met la pression sur l'Union Berlin. Ce samedi, l'équipe de Julian Nagelsmann a pris la tête du championnat allemand après son large succès face à Mayence à l'Allianz Arena (6-2). Le jeune Mathys Tel a inscrit son deuxième but sous ses nouvelles couleurs bavaroises dans ce match comptant pour la 12e journée de Bundesliga. Au classement, le Bayern prend deux points d'avance sur l'Union Berlin qui jouera dimanche face au Borussia Monchengladbach. Dortmund complète le podium. Le BVB est venu à bout de Francfort grâce à des buts de Julian Brandt et Jude Bellingham (1-2). De son côté, le RB Leipzig reste sur sa bonne lancée après un début de saison très compliqué. Les coéquipiers de Christopher Nkunku ont dominé le Bayer Leverkusen à domicile (2-0). L'international français a inscrit son 9e but en championnat cette saison. Dans les autres rencontres de la journée, Stuttgart a renversé Augsburg (2-1) alors que Wolfsburg a écrasé Bochum (4-0).

par Matthieu Cointe (iDalgo)