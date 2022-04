Le "Beatle" de l'État islamique condamné à la perpétuité pour le meurtre d'otages américains

Le juge de district américain T.S. Ellis à Alexandria, en Virginie, a tenu une audience de détermination de la peine chargée d'émotion pour Alexanda Kotey, 38 ans, originaire de Londres, qui a plaidé coupable du meurtre des journalistes américains James Foley et Steven Sotloff et des travailleurs humanitaires Kayla Mueller et Peter Kassig.

Les otages détenus par Kotey et ses compagnons militants les surnommaient "les Beatles" en raison de leur accent britannique. L'audience a inclus le témoignage des proches des victimes.

Les membres des familles ont décrit l'effroi de savoir que des êtres chers étaient en captivité, et le chagrin qu'ils ont ressenti à la suite de leur mort.

"Je ne vous haïrai pas", a dit la mère de Kassig, Paula Kassig, à Kotey pendant l'audience. "Cela donnerait à la tristesse, à la douleur et à l'amertume trop de pouvoir sur moi. Je choisis de laisser mon cœur s'ouvrir, pas de le briser."

L'avocat de Kotey a déclaré au cours de l'audience que, dans un effort pour "faire amende honorable", Kotey rencontre certains membres des familles des victimes.

Ellis a accepté de garder Kotey détenu à Alexandrie jusqu'en juillet et a déclaré que cet arrangement faciliterait ces rencontres.

Kotey était un citoyen du Royaume-Uni, mais le gouvernement britannique lui a retiré sa citoyenneté. Sa cellule de l'État islamique a pris en otage des journalistes et des travailleurs humanitaires, les a torturés et a fait circuler sur Internet des vidéos de décapitations macabres.

Kotey a admis avoir infligé des tortures aux otages, notamment le waterboarding et des chocs électriques avec un pistolet paralysant.

Les avocats de Kotey avaient demandé au juge de faire une recommandation pour que Kotey ne soit pas envoyé à la prison Supermax du Colorado connue sous le nom d'ADX Florence, qui abrite certains des criminels les plus dangereux du monde, dont le baron de la drogue mexicain, El Chapo.

Ellis a refusé de faire une recommandation au Bureau des Prisons sur l'endroit où Kotey sera finalement envoyé. Cela signifie que Kotey se dirige probablement vers ADX Florence, mais le Bureau fédéral des Prisons n'a pas encore déterminé où envoyer Kotey.

Les autorités américaines avaient informé les responsables britanniques que les procureurs ne demanderaient pas la peine de mort. Dans le cadre de l'accord de plaidoyer de Kotey, les autorités américaines ont également accepté de faire de leur mieux pour le transférer dans une prison du Royaume-Uni après 15 ans.