Le Bénin discute avec le Rwanda d'une aide logistique pour contrer la menace islamiste

Des pourparlers avec le Rwanda sont en cours au sujet de l'aide éventuelle qui n'impliquerait pas le déploiement de troupes rwandaises au Bénin, a déclaré Wilfried Léandre Houngbedji par téléphone.

Le Bénin, aux côtés des États du golfe de Guinée que sont le Togo et la Côte d'Ivoire, a subi des attaques croissantes de militants liés à Al-Qaïda et à l'État islamique, alors que la violence s'étend vers le sud depuis les pays du Sahel que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger. [nL8N2YD0B4

"Comme avec le Niger et le Burkina Faso, nous sommes en discussion avec le Rwanda au sujet du soutien logistique, de la fourniture d'expertise", a déclaré M. Houngbedji.

Le gouvernement du Rwanda n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.