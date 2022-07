Le Berner Reha Zentrum rejoint le giron de l'Insel Gruppe

Zurich (awp) - Insel Gruppe a conclu avec la Fondation pour le suivi médical, la réhabilitation et la prévention BRH une offre de rachat du Berner Reha Zentrum (BRZ). La décision a été arrêtée par les responsable des deux sociétés au terme d'un an et demi de pourparlers.

Le conseil d'administration de l'exploitant de l'Hôpital de l'Île - entre autres - reprendra à cette date les attributions de son homologue pour la structure de réhabilitation, donnant le coup d'envoi au processus d'intégration de BRZ, précise vendredi un communiqué conjoint. La publication fait l'impasse sur les contours financiers de l'opération.

Celle-ci soit donner naissance à un département dédié au sein de l'Insel Gruppe, qui asserte que l'avenir du site de BRZ à Heiligenschwendi, tout comme celui de l'Hôpital de l'Île, de Riggisberg, de Belp et de Tiefenau sont garantis. Les activités de réhabilitation seront maintenues sur le site de Heiligenschwendi pour au moins quinze ans.

