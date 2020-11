La cryptomonnaie la plus populaire au monde a gagné environ 160% cette année, alimentée par une demande grandissante d'actifs à risque dans un contexte de relance budgétaire et monétaire sans précédent, par une soif d'actifs perçus comme résistants à l'inflation et par l'espoir que les cryptomonnaies se retrouvent adoubées par le grand public.

Le bitcoin a gagné plus de 37 % rien qu'en novembre.