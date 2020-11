Le Bitcoin dégringole de plus de 1 000 USD 26/11/2020 | 08:08 1 Envoyer par e-mail :

Le Bitcoin a décroché cette nuit pendant la séance asiatique, pour perdre jusqu'à 6%, après avoir échoué à battre ses plus hauts historiques. Le cours a reculé à 17 700 USD alors que la cryptomonnaie flirtait avec les 19 000 USD la veille. Le pic de 19 666 USD, remontant à décembre 2017, n'a pas encore été dépassé malgré le rallye haussier qui a démarré au printemps. "Avec des volumes très élevés sur les marchés spot mais aussi sur les marchés à effet de levier, il n'est pas surprenant qu'après avoir échoué à atteindre les sommets historiques, il y ait ce genre de correction rapide", a déclaré Justin d'Anethan, directeur commercial de la société d'actifs numériques Diginex. "Bien qu'une visite rapide dans le haut ou le milieu de la zone des 16 000 soit possible, nous sommes toujours en tendance à la hausse et avec beaucoup de potentiel d'augmentation", a-t-il toutefois ajouté. Le Bitcoin en novembre 2020 (Source Zonebourse) Cette année, le Bitcoin a bondi de 358,6 % par rapport à son plus bas niveau de l'année (3 850 USD, le 13 mars), mais il n'a pas encore dépassé les 19 666 $ atteints en décembre 2017. Les analystes affirment que cette dernière hausse diffère de celle de 2017 car il y a proportionnellement moins d'investisseurs particuliers et plus d'institutions telles que les fonds spéculatifs et les family offices qui négocient des cryptomonnaies.

