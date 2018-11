En économie, la fin du mois de novembre a été fléchée par les Etats-Unis. La séquence démarre le quatrième jeudi du mois avec Thanksgiving, se poursuit le lendemain avec la "Black Friday" et se prolonge pendant trois jours jusqu'au "Cyber Monday". A partir d'aujourd'hui, il ne sera question que d'hyperconsommation. Les ventes de la période sont censées donner une vision de la tendance de consommation des fêtes de Noël, puisqu'elles pèsent environ 20% du chiffre d'affaires des achats de fin d'année. Les bureaux d'études vont rivaliser de bilans dans les jours qui viennent. Les financiers ne seraient pas contre un petit coup de pouce de la consommation pour inverser une sérieuse tendance à la déprime boursière cet automne.



Si la frénésie de consommation va dominer les prochains jours, il faudra attendre une semaine pour y voir plus clair dans les relations internationales. Enfin plus clair, c'est vite dit. Le sommet du G20 qui se déroulera les 30 novembre et 1er décembre va abriter plusieurs rencontres bilatérales capitales, au premier rang desquelles celle entre Donald Trump et Xi Jinping. Les investisseurs espèrent secrètement que les Etats-Unis et la Chine trouveront un terrain d'entente sur les droits de douane au plus vite, mais la voix de la raison leur dicte que c'est très peu probable. En Europe, Theresa May se débat toujours avec son Brexit.



Tôt ce matin, les indicateurs avancés sont orientés en baisse, une tendance à affiner au fur et à mesure de la préouverture. En Asie, les indices piquent du nez, du moins ceux qui cotent puisque le Japon et l'Inde font relâche pour un jour férié. Les "futures" américains sont bien ancrés dans le rouge eux aussi.



Les temps forts économiques du jour



La lecture finale du PIB allemand du 3ème trimestre (8h00, consensus -0,2%) précèdera les indicateurs PMI Flash pour la France (9h15), l'Allemagne (9h30), la zone euro (10h00) et les Etats-Unis (15h45).



L'euro a repris un peu de terrain contre le dollar à 1,14149 USD. L'once d'or est stable à 1 228 USD, tandis que le pétrole rechute, à 62 USD pour le Brent et 53,35 USD pour le WTI. Le rendement du 10 ans américain est inchangé à 3,063 USD après Thanksgiving. La glissade du Bitcoin se poursuit à 4 120 USD.



