Le BoE invite les banques à se préparer à un Brexit dur

L'Autorité de régulation prudentielle (PRA), organe de surveillance de la banque centrale, accélère la planification post-Brexit car Bruxelles et Londres n'ont plus beaucoup de temps pour s'entendre sur les conditions de leur divorce.

"L'hypothèse de travail était qu'il y aurait quelque chose (en termes d'accord) mais à présent (...) il se peut tout simplement qu'ils n'aient plus le temps", a dit la source, au sujet des difficiles négociations entre le Royaume-Uni et l'UE.

La PRA s'est refusé à tout commentaire.

Pour l'heure ces négociations n'ont pas abouti à un compromis alors qu'il reste six mois avant le 29 mars, date officielle de sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Une sortie sans accord aurait pour effet d'effacer tout le cadre légal sur lequel s'appuie la plus grande partie du secteur financier et d'ébranler l'économie britannique.

Pour autant, la BoE n'a aucun souci particulier pour ce qui est de la résistance du secteur bancaire britannique dans son ensemble, renvoyant aux masses de fonds propres constituées pour aider les établissements à faire face à des marchés heurtés.

La surveillance de la BoE en cas de non-accord porterait sur les dépôts, les prêts, l'exposition aux changes et aux dérivés ainsi que sur tout changement intervenant dans les coûts de financement et de prêt, a précisé la source.

La procédure comporterait aussi des appels téléphoniques à intervalles réguliers afin que les équipes dirigeantes des banques puissent communiquer en temps réel sur les répercussions d'un Brexit dur.

Cette procédure de surveillance renforcée n'a rien d'exceptionnel: la PRA y avait déjà eu recours lorsque l'Ecosse s'était prononcé sur son maintien dans le Royaume-Uni en 2014 et lors du référendum du Brexit en 2016.

LAISSER LE ROBINET DU CRÉDIT OUVERT

Certaines grandes banques se préparent en tous les cas au scénario du pire même si l'on évoque des progrès dans les discussions avant un sommet de l'UE qui doit se tenir la semaine prochaine, a poursuivi la source.

Elle précise qu'un grand établissement au moins a préparé une procédure pour les équipes qui sont sur le terrain dans le cas d'une sortie mouvementée, synonyme de problèmes de liquidités pour les clients des entreprises ou de perturbations de la logistique si les importations en provenance de l'UE s'accumulent à la frontière.

L'établissement en question prévoit d'assurer une présence permanente dans ses locaux afin de surveiller l'impact sur la livre et les taux d'intérêt et de se protéger en cas de grosses fluctuations de l'une ou des autres.

La PRA n'a pas encore demandé officiellement aux banques de partager leurs informations sur leurs préparatifs "no deal" mais cela se fera en temps et en heure, selon la source, et le régulateur ne manquera pas de leur demander de maintenir des volumes de crédit en tant que de besoin.

"Il ne faut en aucun cas que les banques britanniques ne mettent l'économie à genoux", a-t-elle résumé.

(Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Patrick Vignal)

par Emma Rumney et Sinead Cruise