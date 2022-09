Le Botswana attribue à la société norvégienne Scatec le premier contrat de centrale solaire à grande échelle

Selon les termes d'un contrat d'achat d'électricité signé mercredi, Scatec financera, construira, possédera et exploitera la centrale solaire et récupérera son investissement en vendant de l'électricité à BPC sur 25 ans.

"La centrale est notre première et plus grande centrale solaire photovoltaïque connectée au réseau et nous prévoyons que le projet sera opérationnel d'ici juin 2024", a déclaré David Kgoboko, PDG de BPC, ajoutant que l'acquisition d'une autre centrale solaire à grande échelle était en cours.

La centrale sera située près de la ville minière de Selebi-Phikwe, à 400 kilomètres à l'est de la capitale Gaborone.

Le Botswana ne dispose actuellement d'aucune production d'énergie solaire à grande échelle et sa demande énergétique nationale de 600 MW est principalement satisfaite par des centrales au charbon appartenant à l'État.

Dotés de plus de 212 milliards de tonnes de charbon, les combustibles fossiles sont susceptibles de dominer la production d'électricité dans un avenir proche, mais le Botswana a pour objectif qu'au moins 18 % de la production nationale soit générée par des énergies renouvelables d'ici 2030.

En mai, le Botswana a lancé un appel d'offres auprès de producteurs d'électricité indépendants pour la construction d'une autre centrale électrique de 200 MW comprenant deux unités de 100 MW chacune, les centrales devant être commercialement en ligne d'ici 2026/2027.

Scatec est l'une des principales entreprises de solutions d'énergie renouvelable dans le monde avec des projets d'énergie éolienne, hydraulique et solaire en cours en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud.