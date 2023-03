Le Botswana ne baissera pas sa demande de vendre une plus grande part des diamants produits par sa coentreprise avec De Beers, a déclaré jeudi le président Mokgweetsi Masisi, augmentant ainsi les enjeux des pourparlers visant à renouveler un accord de vente qui expire en juin.

Le Botswana et De Beers exploitent des diamants dans le cadre d'une entreprise commune détenue à parts égales, Debswana.

Les trois quarts de la production de Debswana, qui s'élevait à 24 millions de carats en 2022, sont vendus à De Beers. Le reste est vendu à la société publique Okavango Diamond Company (ODC), qui a été créée dans le cadre de l'accord de vente actuel de 2011, le Botswana cherchant à commercialiser les pierres précieuses en dehors du système De Beers.

Le Botswana fournit 70 % des diamants bruts de De Beers.

Le mois dernier, M. Masisi a menacé de rompre les négociations visant à renouveler l'accord de vente si le Botswana n'obtenait pas une part plus importante de la production de la coentreprise. Il n'a pas précisé le montant de cette part.

Jeudi, M. Masisi a déclaré aux journalistes que le Botswana s'était privé de la possibilité de vendre ses propres diamants dans le cadre de l'accord de coentreprise conclu il y a 54 ans.

Il a ajouté que l'expérience de la vente de diamants en dehors du système De Beers, qui vend des pierres non polies ou brutes, avait montré que le Botswana pouvait obtenir davantage de revenus.

"Outre le fait que les diamants nous appartiennent, il n'est pas logique que nous continuions à nous contenter de participer au marché des pierres brutes. Il est donc logique que nous voulions plus et que nous obtenions plus. Mais par la négociation", a déclaré M. Masisi.

Le directeur général de De Beers, Al Cook, qui a rencontré Masisi à Gaborone vendredi matin, a déclaré avoir eu une "discussion constructive" avec le président.

"Il est très clair que l'intérêt du peuple botswanais est au premier plan dans l'esprit du président. En tant que De Beers, nous voulons jouer notre rôle dans le cadre d'un partenariat solide et stratégique. Je suis convaincu que ce partenariat se déroulera dans de très bonnes conditions", a déclaré M. Cook à la presse à l'issue de la réunion.

De Beers affirme que le gouvernement du Botswana reçoit plus de 80 % des revenus de Debswana, y compris les taxes et les redevances.

L'unité Anglo American Plc, qui possède également des mines au Canada, en Namibie et en Afrique du Sud, a vendu des diamants bruts pour une valeur de 4,3 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de 13 % par rapport aux ventes de 2021. Les ventes d'ODC se sont élevées à 1,2 milliard de dollars en 2022, contre 963 millions de dollars en 2021.