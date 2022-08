Avec l'Afrique du Sud et la Namibie, le Botswana est l'un des principaux exportateurs de viande bovine vers l'Union européenne, où il bénéficie d'un accès en franchise de droits et de quotas et où il a vu ses recettes d'exportation chuter de 130 millions de dollars en 2010 à 20 millions de dollars en 2020 dans le contexte de la pandémie de COVID-19, selon les statistiques de la banque centrale.

"Les agriculteurs sont informés qu'une restriction de mouvement pour tous les animaux à sabots fendus a été imposée en raison de cas suspects de fièvre aphteuse dans le district du Nord-Est", a déclaré Kefentse Motshegwa, directeur par intérim des services vétérinaires, ajoutant que les exportations de viande fraîche et de produits animaux crus ont été suspendues.

"La restriction des mouvements facilite l'investigation des maladies et sera levée une fois les enquêtes terminées", a ajouté Motshegwa.

Le Botswana, qui a la taille de la France, a vu son cheptel bovin chuter à 2 millions de têtes, contre 3,1 millions il y a 10 ans, en raison de périodes de sécheresse persistantes et d'épidémies.

Outre l'UE, le Botswana exporte du bœuf et des bovins vivants vers la Zambie, le Zimbabwe, la Namibie et l'Afrique du Sud, qui a également dû faire face à des épidémies sporadiques de fièvre aphteuse.