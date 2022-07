Le Brent augmente alors que la grève en Norvège menace de perturber la production de pétrole et de gaz.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont augmenté de 82 cents, ou 0,7%, à 114,32 $ le baril à 0105 GMT après un gain de 2,4% lundi.

Le brut West Texas Intermediate américain a grimpé de 2,58 $, soit 2,4 %, à 111,01 $ le baril, par rapport à la clôture de vendredi. Il n'y a pas eu de règlement pour le WTI lundi en raison du jour férié du 4 juillet aux États-Unis.

Mardi, les travailleurs offshore norvégiens ont entamé une grève qui réduira la production de pétrole et de gaz, a déclaré à Reuters le syndicat qui dirige l'action industrielle.

La grève devrait réduire la production de pétrole et de gaz de 89 000 barils équivalent pétrole par jour (bépd), dont 27 500 bépd pour la production de gaz, a déclaré Equinor.

La production de pétrole sera réduite de 130 000 barils par jour à partir de mercredi, avait dit le lobby, ce qui correspond à environ 6,5% de la production norvégienne, selon un calcul de Reuters.

"Le pétrole brut a gagné du terrain alors que l'attention des investisseurs est revenue sur les signes de resserrement du marché", ont déclaré les analystes d'ANZ dans une note.

Dans l'ensemble, les perspectives de la demande sont également au premier plan des préoccupations des investisseurs dans un contexte de resserrement général des conditions financières mondiales, la Réserve fédérale américaine luttant contre l'inflation galopante par des hausses de taux rapides.

Des hausses de taux d'intérêt sont également prévues en Australie et en Corée du Sud, où les autorités tentent de juguler une inflation galopante. En Corée du Sud, l'inflation a atteint en juin son plus haut niveau depuis près de 24 ans, ce qui ajoute aux inquiétudes concernant le ralentissement de la croissance économique et de la demande de pétrole.

"Le pétrole a encore du mal à sortir de son malaise actuel de récession alors que le marché s'éloigne de l'inflation pour se tourner vers le désespoir économique", a déclaré Stephen Innes de SPI Asset Management dans une obligation.