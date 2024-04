Les prix du pétrole ont augmenté de plus d'un dollar jeudi, les tensions géopolitiques et les réductions de production l'emportant sur la prudence concernant les réductions de taux de la Réserve fédérale américaine.

Les contrats à terme du Brent pour juin ont dépassé les 91 dollars le baril avant de s'établir à 90,65 dollars, soit une hausse de 1,30 dollar ou de 1,5 %. Les contrats à terme américains West Texas Intermediate (WTI) pour mai se sont établis en hausse de 1,16 $, soit 1,4 %, à 86,59 $ le baril.

Les deux contrats ont clôturé jeudi à leurs plus hauts niveaux depuis octobre et ont continué à grimper après la fin de la session, ayant reçu un soutien ces derniers jours en raison des tensions géopolitiques accrues et des risques potentiels d'approvisionnement.

Le pétrole a augmenté jeudi à la suite d'informations selon lesquelles les ambassades israéliennes à travers le monde ont été placées en état d'alerte élevé en raison des menaces croissantes d'une attaque iranienne contre des diplomates israéliens.

L'Iran, troisième producteur de l'OPEP, a juré de se venger d'Israël après l'attaque de lundi qui a tué des militaires iraniens de haut rang. Israël n'a pas revendiqué l'attaque de l'ambassade d'Iran en Syrie.

Dans un changement de ton radical, Washington a adressé jeudi à Israël sa plus sévère réprimande publique depuis le début de sa guerre contre le Hamas, avertissant que la politique des États-Unis à l'égard de Gaza serait déterminée par les mesures prises par Israël pour assurer la sécurité des civils palestiniens et des travailleurs humanitaires.

Les États-Unis ont imposé jeudi de nouvelles sanctions antiterroristes liées à l'Iran à l'encontre d'Oceanlink Maritime DMCC et de ses navires, invoquant son rôle dans l'expédition de marchandises pour le compte de l'armée iranienne.

Les États-Unis ont recours à des sanctions financières pour isoler l'Iran afin de l'empêcher de financer ses groupes mandataires et d'entraver le soutien du pays à la guerre menée par la Russie en Ukraine, a déclaré le département du Trésor.

Les prix ont également été soutenus après que le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré que l'Ukraine finira par rejoindre l'OTAN, car le soutien à ce pays reste "solide comme le roc" parmi les États membres.

Les gains récents du pétrole ont également suivi les attaques ukrainiennes sur les raffineries russes qui ont réduit l'approvisionnement en carburant et les nouvelles selon lesquelles l'entreprise énergétique publique mexicaine Pemex a demandé à son unité commerciale d'annuler jusqu'à 436 000 barils par jour d'exportations de brut ce mois-ci alors qu'elle se prépare à traiter le pétrole domestique dans la nouvelle raffinerie de Dos Bocas.

"Tous ces facteurs géopolitiques se sont produits en même temps, ce qui a entraîné un sentiment haussier et, en fin de compte, des prises de bénéfices", a déclaré Frank Monkham, gestionnaire de portefeuille principal chez Altimo LLC.

Lors d'une réunion des principaux ministres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de ses alliés (OPEP+), dont la Russie, la politique d'approvisionnement en pétrole est restée inchangée mercredi et certains pays ont été incités à respecter davantage les réductions de production.

Le groupe a déclaré que certains membres compenseraient la surabondance de l'offre au premier trimestre. Il a également indiqué que la Russie opterait pour une réduction de la production plutôt que des exportations.

Les investisseurs se tourneront vers les données économiques et la politique monétaire pour obtenir des indices potentiels sur les perspectives de la demande de pétrole.

Les demandes d'allocations de chômage aux États-Unis ont augmenté plus que prévu la semaine dernière, selon les statistiques du département du travail, alors que les conditions du marché de l'emploi se détendent progressivement.

Cela s'est produit après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, ait exprimé sa prudence mercredi quant au calendrier des futures réductions des taux d'intérêt, après que les données récentes aient montré une croissance de l'emploi et une inflation plus élevées que prévu.

Le rapport sur l'emploi de mars, qui sera publié vendredi, devrait montrer que les effectifs non agricoles ont augmenté de 200 000 emplois en mars, après avoir augmenté de 275 000 en février, selon une enquête de Reuters. (Reportages complémentaires de Robert Harvey et Paul Carsten à Londres, Laura Sanicola et Sudarshan Varadhan ; rédaction de Jason Neely, David Evans, Chris Reese, Tomasz Janowski et Cynthia Osterman)