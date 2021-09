Matières premières : Le Brent se maintient autour des 75 USD

Les stocks de brut américains ont diminué de 6,4 millions de barils la semaine dernière, plus que ce que les analystes attendaient, car les installations pétrolières au large des côtes se remettaient encore de l'ouragan Ida. Les États-Unis restent le plus grand consommateur de pétrole au monde.

Le Brent était en baisse très modérée de 0,1%, à 75,37 USD en matinée, après avoir atteint 76,13 la veille, son plus haut niveau depuis le 30 juillet. Le West Texas Intermediate (WTI) américain a perdu quelques cents à 72,57 USD. Le Brent a grimpé de 46% cette année, soutenu par les réductions de l'offre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de ses alliés, et par une certaine reprise de la demande après l'effondrement de l'année dernière dû à la pandémie.

"La reprise après les dégâts causés par le coronavirus est véritablement en cours", explique Tamas Varga, du courtier en pétrole PVM. "Globalement, le monde est en voie de guérison". Ajoutant aux signes de reprise de la demande, des rapports étroitement surveillés cette semaine ont indiqué que la consommation mondiale de pétrole passera au-dessus de 100 millions de barils par jour, un niveau vu pour la dernière fois en 2019, dès le deuxième trimestre de l'année prochaine.

Le pétrole trouve également un soutien dans la flambée des prix de l'électricité en Europe, qui ont grimpé en flèche en raison d'une foule de facteurs, notamment les faibles stocks de gaz et une offre inférieure à la normale en provenance de Russie. La flambée des prix du gaz et son impact sur le pétrole "est une situation qui, selon moi, va empirer avant de s'améliorer", a déclaré Jeffrey Halley, analyste de la société de courtage OANDA.

Les signes d'une amélioration de la situation dans le golfe du Mexique après le passage de l'ouragan Nicholas, rétrogradé en dépression tropicale, ont pesé sur le pétrole.