Le gouvernement brésilien a annoncé mardi un nouvel accord avec le Paraguay concernant les tarifs de l'électricité produite par leur centrale hydroélectrique commune d'Itaipu, mais les autorités paraguayennes ont déclaré que certains détails devaient encore être réglés.

Le ministère brésilien des mines et de l'énergie a déclaré dans un communiqué qu'en vertu du nouvel accord, à partir de 2026, le Brésil ne paierait plus au Paraguay les coûts supplémentaires liés à la centrale, mais seulement ses coûts d'exploitation.

Le Paraguay, quant à lui, serait autorisé à vendre directement au Brésil l'électricité excédentaire produite par la centrale et à concurrencer sur le marché brésilien les producteurs locaux, qui pratiquent actuellement des prix plus bas, a précisé le ministère.

Le gouvernement brésilien a déclaré que cette mesure permettrait également de réduire les prix moyens de l'électricité pour les consommateurs brésiliens dans un délai de 36 mois.

Le Paraguay, quant à lui, a déclaré qu'un accord était proche mais pas encore conclu.

"Le Paraguay et le Brésil jouent dans la même équipe, mais nous ne pouvons pas nous réjouir tant que le match n'est pas terminé", a déclaré aux journalistes Javier Gimenez, ministre paraguayen de l'industrie, en comparant les négociations à un match de football.

"Nous sommes à la 90e minute, très près (d'un accord), mais nous restons prudents.

Au cours des derniers mois, les négociations entre les deux pays ont abouti à une impasse concernant l'électricité produite par la centrale située sur le fleuve Parana. Il s'agit de l'un des plus grands barrages hydroélectriques du monde.

Le Brésil, qui utilise la majeure partie de l'électricité produite par Itaipu, avait cherché à abaisser le tarif, tandis que le Paraguay proposait d'augmenter le prix du surplus qu'il revend aux distributeurs brésiliens.

Les pourparlers visaient à réviser une partie du traité bilatéral de 1973 régissant la centrale électrique, les discussions portant également sur l'annexe C qui établit certaines conditions financières de l'accord.

