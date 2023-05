La chambre basse du Congrès brésilien a approuvé mardi soir un projet de loi visant à limiter la reconnaissance de nouvelles réserves indigènes, une décision considérée par les écologistes et les défenseurs des droits de l'homme comme un recul après les pressions intenses exercées par le lobby agricole.

L'approbation, par 283 voix contre 155, intervient après que des groupes indigènes ont bloqué une autoroute et brûlé des pneus pour protester contre ces mesures plus tôt dans la journée de mardi.

À l'extérieur de São Paulo, la plus grande ville du Brésil, des manifestants ont bloqué une autoroute principale avec des pneus enflammés et ont utilisé des arcs et des flèches pour affronter la police, qui les a dispersés à l'aide de gaz lacrymogènes.

Des groupes indigènes de tout le pays ont prévu une semaine de manifestations devant le Congrès à Brasilia, la capitale.

Le projet de loi 490 n'affecterait pas les réserves actuellement reconnues, mais pourrait avoir des répercussions sur des centaines de territoires en cours d'évaluation.

La chambre basse a accéléré l'adoption du projet de loi sous la pression du puissant lobby agricole brésilien.

La création d'une réserve confère aux communautés autochtones des protections juridiques qui peuvent dissuader les bûcherons illégaux et les chercheurs d'or sauvages d'envahir leurs terres.

Celles-ci ont augmenté sous l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro, qui a appelé à l'agriculture commerciale et à l'exploitation minière même dans les réserves reconnues.

Les dirigeants indigènes souhaitent que le président Luiz Inacio Lula da Silva, qui a battu Bolsonaro lors des élections de l'année dernière, protège quelque 300 territoires qui ont été cartographiés il y a des années mais qui n'ont pas été officiellement reconnus.

Le mois dernier, Lula a reconnu légalement six territoires indigènes.

Quelque 300 groupes ethniques différents vivent sur 730 territoires qu'ils considèrent comme des terres ancestrales, principalement dans la forêt amazonienne. La question de la reconnaissance des terres tribales est également examinée par la Cour suprême.

Le projet de loi doit encore être approuvé par le Sénat et signé par Lula. Il pourrait y opposer son veto, mais le Congrès pourrait disposer d'un soutien suffisant pour passer outre.