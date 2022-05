Le Brésil pourrait connaître une "instabilité politique" après les élections, selon le fils de Bolsonaro.

Le sénateur Flavio Bolsonaro, dans une interview accordée à la chaîne de télévision SBT News, a déclaré qu'il semblait que l'élection avait déjà été "truquée" par le tribunal, connu sous le nom de TSE. Il n'a pas donné de preuves pour son affirmation, disant seulement que les sondages d'opinion qui montrent son père derrière son rival de gauche Luiz Inacio Lula da Silva ne reflètent pas le soutien qu'ils voient sur le terrain de la campagne.

"Les sondages servent à légitimer un coup d'État", a-t-il déclaré.

Ces commentaires interviennent alors que le Brésil et Washington s'inquiètent de plus en plus de la possibilité que Jair Bolsonaro refuse d'accepter s'il perd les prochaines élections, ce qui ouvrirait la voie à une crise institutionnelle majeure dans le plus grand pays d'Amérique latine.

Bolsonaro a évoqué à plusieurs reprises la possibilité de ne pas accepter les résultats, alléguant que le système de vote électronique du Brésil est susceptible d'être frauduleux, sans fournir de preuves.

Il a également suggéré que les forces armées, dont les membres actuels et anciens sont employés dans l'ensemble de son gouvernement, devraient procéder à leur propre décompte parallèle des voix.

Flavio Bolsonaro a déclaré que les rumeurs de violence post-électorale étaient un "faux récit". Mais il a déclaré que le TSE devrait faire davantage pour apaiser les inquiétudes des électeurs afin d'éviter tout problème.

"Je pense que si nous n'avons pas, de la part du TSE, ce sens des responsabilités, avec des mesures concrètes pour rassurer les électeurs, il est possible, oui, qu'il y ait une instabilité politique dans le pays", a-t-il déclaré. "Je ne le demande pas, d'accord ? Je ne l'encourage pas. Je dis le contraire. C'est à la TSE de faire son travail."

Flavio Bolsonaro a déclaré que suite à leurs propres sondages de campagne, "nous sommes convaincus que nous ne perdrons pas au vote." Il a déclaré que la campagne s'attendait à ce que Bolsonaro obtienne suffisamment de voix pour remporter la victoire dès le premier tour, sans qu'un second tour soit nécessaire. Pour ce faire, il devrait remporter plus de 50 % des votes du premier tour.

Aucun candidat présidentiel brésilien n'a remporté une élection sans opposition depuis Fernando Henrique Cardoso en 1998.

Le TSE n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.