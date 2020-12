Matières premières : Le Brésil prévoit une production de café historique et augmente ses exportations

Rio de Janeiro (awp/afp) - Premier producteur et exportateur mondial de café, le Brésil prévoit cette année une production historique de 63,08 millions de sacs de 60 kg, en hausse de 27,9% par rapport à celle de 2019, a indiqué vendredi la Compagnie nationale d'approvisionnement (Conab).

La production est supérieure de 2,3% à la dernière récolte record enregistrée dans le pays, en 2018, précise la Conab dans son dernier rapport mensuel de l'année.

Les performances de cette année sont surtout dues au cycle agronomique biennal positif de la variété arabica, qui représente actuellement 77% du café produit au Brésil.

Les plants de café arabica suivent un cycle végétatif qui alterne une année de grande floraison et de meilleure productivité, avec une année de floraison moins importante.

Cette année, le Brésil doit produire 48,77 millions de sacs de cette variété, soit 42,2% de plus que l'an dernier et 2,7% de plus qu'en 2018.

L'investissement en technologies - machines et variétés plus productives - et les conditions climatiques "favorables" ont aussi contribué à cette hausse de la production, explique la Conab.

Concernant le café robusta, sa production devrait atteindre 14,31 millions de sacs, en baisse de 4,7% par rapport à l'année dernière.

L'Etat de l'Espírito Santo, responsable d'environ 64% de la production nationale de cette variété, a une récolte en baisse de 12,4% en raison de "conditions climatiques défavorables" dans certaines régions "pendant la phase de floraison" des plants, souligne l'agence publique.

Le Brésil a par ailleurs augmenté ses exportations de café: entre juillet et novembre, 19,8 millions de sacs ont été exportés, 15% de plus qu'à la même période en 2019.

Après la dévaluation du réal brésilien, les grains noirs sont "encore plus compétitifs sur le marché international, et les ventes anticipées se sont accélérées", explique la Conab. En novembre, 74% de la récolte actuelle avait été commercialisée, contre 71% de la dernière récolte à la même période.

afp/rp