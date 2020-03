Matières premières : Le Brésil revoit à la hausse ses prévisions de récolte de céréales et oléagineux

Rio de Janeiro (awp/afp) - Le Brésil a revu mardi en hausse ses prévisions de récoltes de céréales et oléagineux qui devraient atteindre un nouveau record cette année, selon la Compagnie nationale d'approvisionnement (Conab).

La récolte 2019-20 devrait augmenter de 4,1% cette année, indique le quatrième rapport de la saison de la Conab dont les estimations sont actualisées tous les mois.

Le Brésil devrait ainsi produire 251,9 millions de tonnes au total, soit 0,3% de plus que ce que la Conab avait annoncé en février lors de son précédent rapport. La récolte totale dépasserait alors les 242 millions de tonnes engrangées en 2018-19.

La surface dédiée aux cultures devrait augmenter de 2,4% par rapport à l'an dernier, "favorisée par la bonne distribution des pluies dans la majorité des États", précise la Conab, et atteindre 64,78 millions d'hectares, un record "influencé principalement par la croissance des surfaces de soja et de maïs".

Le soja occupe plus de la moitié de la surface dédiée aux céréales et oléagineux au Brésil, et avec le maïs, le riz et le coton, ils représentent 95% de la production totale.

La production de soja en 2019-20 est estimée à 124,2 millions de tonnes (+8%), soit son meilleur niveau historique, et ce malgré un début difficile en raison du retard des pluies au moment des semis, souligne l'organisme gouvernemental.

Celle de maïs doit atteindre 100,1 millions de tonnes, un niveau similaire à celui de 2018-19, en raison du "retard dans les semis de soja dans tout le pays", qui pourrait avoir "raccourci la fenêtre de semis favorable au maïs de deuxième récolte", ajoute la Conab.

Le maïs obtenu en deuxième récolte représente aujourd'hui 73% de la production totale.

Le Brésil est le troisième producteur mondial de maïs et historiquement le deuxième producteur de soja derrière les Etats-Unis.

Mais en matière de soja, tous les indicateurs tendent cette année vers le scénario d'une prédominance de la production brésilienne pour la première fois face au géant américain dont la production s'est effondrée, selon les données du Département américain de l'Agriculture (USDA).

