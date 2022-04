Le Brésil va procéder à des réductions fiscales plus audacieuses sur les produits industriels

La taxe IPI est prélevée sur les industries qui fabriquent et importent des produits manufacturés, comme les réfrigérateurs, les voitures, les climatiseurs et les téléviseurs.

Le décret, qui n'a pas besoin d'être approuvé par le Congrès, entraînera une diminution de 15,2 milliards de reais (3,08 milliards de dollars) des recettes publiques cette année.

Compte tenu de la réduction de 25 % en vigueur depuis deux mois et de la réduction supplémentaire annoncée maintenant, l'exonération fiscale atteindra 23,4 milliards de reais en 2022, selon le ministère de l'économie. Les recettes diminueront également de 27,4 milliards de reais en 2023 et de 29,3 milliards de reais en 2024, a ajouté le gouvernement.

Le Brésil affirme que les réductions d'impôts, annoncées pour la première fois en février, visent à aider les industries à se remettre du ralentissement de la pandémie et à lutter contre l'inflation en permettant aux entreprises de réduire leurs prix.

Cette mesure intervient malgré des réserves antérieures quant à sa légalité. En mars, le ministre de l'économie Paulo Guedes a promis que la réduction de l'IPI serait étendue à 33 % au lieu de 25 %, mais Bolsonaro a décidé d'y renoncer en raison des questions soulevées quant à la légalité des mesures.

Une demande d'injonction déposée par le Parti républicain de l'ordre social (PROS) devant la Cour suprême a remis en question la constitutionnalité de la réduction d'impôt, arguant qu'elle menaçait la zone de libre-échange de Manaus dans l'État d'Amazonas.

Les entreprises opérant dans la zone de libre-échange de Manaus sont exemptées du paiement de l'IPI, et peuvent générer des crédits équivalents à l'impôt industriel et effectuer des déductions sur d'autres obligations fiscales. Plus le taux d'IPI est bas, plus leurs crédits potentiels sont réduits, ce qui diminue leur avantage fiscal.

Le gouvernement a épargné les produits représentant environ 76% des recettes de la zone franche de Manaus de la nouvelle réduction d'impôt, leur laissant une réduction de 25% de l'impôt industriel.

La réduction d'impôt de 18,5 % pour les véhicules annoncée en février n'a pas été augmentée, et le gouvernement a maintenu l'exclusion des produits du tabac de tout avantage.

(1 $ = 4,9385 reais)