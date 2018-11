Le Brexit montre la nécessité de refonder l'UE, dit Macron

BRUXELLES, 25 novembre (Reuters) - Le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne montre la nécessité de refonder cette dernière et cette question doit être au coeur des élections européennes de mai, a déclaré Emmanuel Macron, à son arrivé à un sommet spécial sur le Brexit dimanche.

"Cela montre que notre Europe a besoin d'une refondation, très clairement, et c'est cette option que je soutiens et sur laquelle nous continuerons à travailler et qui doit marquer à mes yeux le débat des prochaines élections européennes", a dit le président français.

"Cette Union européenne doit être refondée en profondeur pour nos concitoyens", a-t-il ajouté.

Les chefs d'Etat et de gouvernement européens doivent approuver dimanche le traité fixant les conditions de la rupture entre Londres et Bruxelles, qui sera effective le 29 mars 2019, et une déclaration sur les relations commerciales qui entreront en vigueur à l'issue d'une période transitoire de deux à quatre ans.

Emmanuel Macron juge que des avancées rapides sont nécessaires en Europe, après celles enregistrées sur le travail détaché et la Défense, pour contrer la montée en puissance des eurosceptiques à l'approche des élections européennes.

Il veut s'accorder avec la chancelière allemande Angela Merkel pour tenter de convaincre leurs partenaires d'entériner en décembre des mesures pour approfondir la zone euro et taxer davantage les grandes entreprises du numérique. (Jean-Baptiste Vey)