Le Brexit pourrait être repoussé de quelques semaines, dit la ministre britannique Leadsom

LONDRES, 26 janvier (Reuters) - La date à laquelle le Royaume-Uni sortira de l'Union européenne pourrait être repoussée de quelques semaines pour laisser le temps aux parlementaires de ratifier l'accord de retrait, a estimé samedi matin la ministre britannique chargée des Relations avec le Parlement, Andrea Leadsom.

Le Brexit est fixé au 29 mars prochain à 23h00 GMT, mais après le rejet massif le 15 janvier dernier par 432 voix contre 202 à la chambre des Communes de l'accord négocié avec Bruxelles, le plus grand flou entoure les modalités du divorce.

Les députés des Communes voteront de nouveau ce mardi sur une série d'amendements.

"Nous pouvons faire passer la législation et je pense qu'en dépit de tout, nous avons une très solide relation avec nos amis et voisins de l'UE, et je suis absolument certaine que s'il nous fallait quelques semaines supplémentaires, ce serait faisable", a dit Andrea Leadsom à la BBC.

La ministre a ajouté que cela ne signifiait "pas nécessairement" qu'il faille prolonger la période de deux ans fixée par la mise en oeuvre de l'Article 50 du traité européen, et qui expire le 29 mars.

"Je crois que nous voulons y réfléchir soigneusement. Mais en l'état actuel des choses, je crois vraiment qu'avec le soutien des deux chambres - la chambre des Communes et la chambre des Lords -, avec de la bonne volonté et de la détermination, nous pourrons quand même faire ratifier cette législation à temps."

Au 10, Downing Street, une porte-parole de Theresa May a indiqué que la position du gouvernement n'avait pas changé.

"Nous n'envisageons pas une extension de l'Article 50 et nous sommes engagés à faire tout ce qu'il faudra pour que les textes de loi soient prêts lorsque nous quitterons l'UE le 29 mars de cette année", a-t-elle ajouté.

(Costas Pitas Henri-Pierre André pour le service français)