Les Ukrainiens veulent la fin de la guerre, mais pas à n'importe quel prix ; la Chine profite du repli de l'or pour remplir ses réserves ; et Adidas est déjà assuré de soulever le trophée avec une finale 100% trois bandes.

Adidas soulèvera la coupe du monde

La finale de la Coupe du monde opposera l’Argentine à l’Espagne. Sur le terrain, il y aura deux nations qui rêvent d’une étoile de plus. Mais côté équipementiers, le match est déjà plié. Les deux finalistes sont habillés en Adidas. Peu importe le vainqueur dimanche, les trois bandes seront sur la photo du trophée.

Au départ, Adidas équipait 14 sélections, Nike 12 et Puma 11. Mais avec l’élimination du Maroc et de la Suisse, Puma est déjà sur le banc depuis les quarts. Nike pouvait encore espérer avec la France ou l’Angleterre, mais le rêve s’est écroulé en demi-finales.

Le duel avec Nike n’est pas perdu sur tous les terrains. Nike a largement misé sur la publicité, notamment à la télévision, pour compenser son absence de statut de sponsor officiel. La marque américaine a fait passer la TV dans son budget média de 42,9% à 50% entre mai et juin. Selon iSpot, son spot a été diffusé 80 fois à la télévision pendant la Coupe du monde, contre 32 fois pour Adidas.

La marque allemande a, elle, misé sur le sponsoring officiel et les réseaux sociaux. A la moitié du tournois Adidas représentait 58% des ventes de maillots, contre 36% pour Nike.

Source : Digiday

Que pensent les ukrainiens ?

Plus de quatre ans que la guerre dure, le peuple ukrainien commence évidemment à fatiguer. Selon un sondage du Kyiv International Institute of Sociology, publié par Le Grand Continent, 70% des Ukrainiens se disent très préoccupés par la lassitude liée au conflit. Mais cette fatigue ne veut pas dire qu’ils sont prêts à céder, et encore moins à ce que Trump négocie dans leur dos.

Le président américain ne fait clairement pas l’unanimité. 65% des Ukrainiens disent ne pas du tout lui faire confiance, et seulement 6% déclarent avoir beaucoup confiance en lui. 35% le considèrent même comme un ennemi de l’Ukraine.

Ce rejet ne vise pas forcément le pays dans son ensemble. Les Etats-Unis sont toujours perçus comme des alliés. Même chose pour l’Europe. 74% disent faire au moins un peu confiance aux dirigeants européens. Même Zelensky, malgré l’usure de la guerre, conserve une confiance nettement supérieure, avec 37% de “beaucoup confiance”.

Source : Le Grand Continent

La Chine buy the dip

En juin, la Banque populaire de Chine a acheté 480 000 onces d’or, soit près de 15 tonnes. C’est son plus gros achat mensuel depuis octobre 2023.

La Chine a profité de la forte correction de l’or, qui est passé sous les 4 000 USD l’once, pour accélérer ses acquisitions. Certaines rumeurs parlent même d’achats beaucoup plus importants, mais aucun document public ne permet de les confirmer.

Au total, les réserves officielles d’or du pays atteignent 75,44 millions d’onces, soit 2 346 tonnes. Derrière ces achats, Pékin cherche à diversifier ses réserves, réduire sa dépendance au dollar et sécuriser une partie de la richesse nationale dans un actif sûr.

Et la Chine n’est pas seule. L’Ouzbékistan a aussi ajouté 9 tonnes à ses réserves en juin, et la Pologne reste l’un des plus gros pays acheteurs officiels de cette année. Globalement, les banques centrales ont acheté 244 tonnes d’or au premier trimestre 2026, et le World Gold Council indique que 89% des établissements interrogés anticipent encore une hausse des réserves mondiales au cours des douze prochains mois.

Source : Global Markets Investor