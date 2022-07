"Rishi est l'un des hétéros les plus décents et les plus intègres que j'ai jamais rencontrés dans la politique britannique", a rapporté Sky, citant Hunt. "Et c'est pourquoi je serais fier de l'avoir comme prochain Premier ministre".

Hunt a été éliminé de l'élection à la direction après avoir échoué à obtenir le minimum requis de 30 voix.