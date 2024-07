Keir Starmer arrive au pouvoir avec l'une des plus longues listes de problèmes jamais rencontrées par un premier ministre entrant et peu de ressources pour y faire face - une situation qui pourrait réduire la "lune de miel" offerte par le peuple britannique.

Cette situation n'a pas échappé au dirigeant travailliste de 61 ans et ancien avocat, qui a passé une grande partie de la campagne électorale à écouter les préoccupations des électeurs en matière de santé, d'éducation et de coût de la vie, tout en promettant d'essayer d'améliorer un peu la vie des électeurs britanniques - au fil du temps.

"Je ne vais pas me présenter ici et dire qu'il existe une baguette magique que je peux agiter le lendemain de l'élection pour trouver de l'argent qui n'existe pas", a-t-il déclaré lors d'un débat en tête-à-tête avec son prédécesseur Rishi Sunak avant l'élection. "Notre économie a subi d'énormes dégâts. Cela va prendre du temps.

La tâche n'est pas facile.

Bien qu'ils soient en passe d'obtenir une majorité massive aux élections législatives, de nombreux électeurs sont désenchantés par les hommes politiques après des années de gouvernement conservateur de plus en plus chaotique et entaché de scandales, et d'opposition travailliste souvent divisée, en proie à des accusations d'antisémitisme.

Saluant la victoire de son parti lors d'un discours devant ses partisans, M. Starmer a déclaré vendredi : "Nous avons réussi : "Nous avons réussi. Le changement commence maintenant, et cela fait du bien. Je dois être honnête".

"Aujourd'hui, nous entamons le prochain chapitre, nous commençons le travail de changement, la mission de renouveau national et nous commençons à reconstruire notre pays.

M. Starmer affirme qu'il est à la tête d'un parti travailliste transformé, ayant instillé un sens de la discipline après qu'il se soit pratiquement déchiré pendant les années du Brexit sous son prédécesseur, Jeremy Corbyn, vétéran de l'aile gauche.

Ce message a dominé la campagne de six semaines, sans aucune proposition politique vraiment nouvelle en dehors de celles qui avaient été, selon le parti travailliste, entièrement financées et chiffrées. Il s'est efforcé de ne pas trop nourrir l'espoir d'un changement rapide, plaçant la création de richesses et la stabilité politique et économique au cœur de son discours aux électeurs.

PRUDENT ET MÉTHODIQUE

Cette stratégie est en grande partie le fruit du travail de M. Starmer, qui s'est tourné vers la politique à la cinquantaine et dont la carrière a été marquée par une approche prudente et méthodique, s'appuyant sur la compétence et le pragmatisme plutôt que sur une idéologie prédominante.

Nommé d'après le fondateur du parti travailliste, Keir Hardie, M. Starmer a été élevé dans un foyer de gauche. En tant qu'avocat, il a souvent défendu des outsiders et s'est efforcé de faire sortir des condamnés à mort du couloir de la mort dans le monde entier.

Il est devenu député travailliste en 2015, un an après avoir été fait chevalier pour ses services rendus au droit et à la justice pénale. Il a été nommé chef du parti travailliste en 2020, après les pires résultats électoraux du parti depuis 1935.

Il a mis en œuvre un plan pour redresser le parti et orienter ses priorités, comme l'a déclaré une personne ayant travaillé avec M. Starmer : "Il réfléchit à la meilleure façon d'emmener les gens avec lui".

Cette approche lui a valu d'être accusé d'être ennuyeux. Il a fait l'objet de comparaisons négatives avec Tony Blair, qui a mené le parti à la victoire avec une majorité écrasante en 1997.

"Je pense qu'il a bon cœur, mais qu'il n'a pas de charisme. Or, les gens achètent du charisme. C'est ainsi que Tony Blair a été élu", a déclaré Valerie Palmer, 80 ans, électrice dans la ville balnéaire de Clacton-on-Sea.

PAS AMOUREUX DU TRAVAIL

Ne voulant pas faire de promesses dont le coût ne pourrait être évalué, son approche a également incité les critiques à dire que le manifeste du parti n'offrait qu'une vision partielle de ce que les travaillistes feraient au gouvernement - ce dont les conservateurs ont essayé de tirer parti en disant que M. Starmer augmenterait les impôts.

M. Starmer a démenti cette affirmation, déclarant qu'il n'augmenterait pas les taux d'imposition sur le revenu, les cotisations d'assurance nationale des employés, la taxe sur la valeur ajoutée ou l'impôt sur les sociétés.

Certaines entreprises disent qu'elles attendent avec impatience une période de calme après 14 ans de gouvernement conservateur turbulent, marqué par le vote de la Grande-Bretagne en faveur de la sortie de l'Union européenne en 2016 et la crise du coût de la vie qui a suivi la pandémie de COVID-19 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Un PDG du FTSE-100 a déclaré à Reuters qu'il avait rencontré l'équipe dirigeante du parti travailliste à plusieurs reprises et que le parti avait fait une forte "présentation" aux entreprises.

Laura Foll, gestionnaire de portefeuille chez Janus Henderson Investors, a déclaré qu'il semblait que la Grande-Bretagne revenait à une époque où "l'ennui est bon".

Mais pour les électeurs, les difficultés de la vie réelle sont une préoccupation plus pressante, les gens demandant au parti travailliste de s'attaquer au service de santé en difficulté, d'élargir les possibilités d'éducation et d'améliorer le niveau de vie.

Pour certains, même s'ils voulaient que les conservateurs quittent le pouvoir, ils n'étaient pas tombés amoureux du parti travailliste ou de Starmer.

"Je suis enthousiaste à l'idée du changement, mais je n'aime pas vraiment le parti travailliste", a déclaré Ellie O'Connell, 28 ans, lors du festival de musique de Glastonbury.

Assis dans la cour d'un cabinet médical, Starmer a siroté un thé avec des patients avant les élections, les écoutant se plaindre de la difficulté d'obtenir un rendez-vous.

Sa proposition d'aider à former plus de médecins, de réduire la bureaucratie et de mieux contrôler les budgets n'a pas tenu compte d'une chose qui pourrait aider : plus d'argent, ce que son nouveau gouvernement n'aura pas beaucoup.

Interrogé par Reuters sur la manière dont il pourrait mieux retenir les médecins qui affirment que leurs salaires ne sont pas compétitifs au niveau international, il a répondu : "Je n'ai pas de baguette magique pour régler tous les problèmes de salaires du jour au lendemain si nous gagnons les élections.

Avec seulement 9 milliards de livres (11 milliards de dollars) de marge de manœuvre budgétaire, soit à peine un tiers de la moyenne des gouvernements depuis 2010, M. Starmer devra peut-être continuer à faire passer le message que le changement prendra du temps.

Cela pourrait écourter la lune de miel politique - le répit que les électeurs et les journaux offrent aux administrations entrantes pour les protéger des critiques.

Cette approche prudente a également aliéné certains membres de la gauche du parti. Interrogé sur l'attitude de M. Starmer en tant que Premier ministre, James Schneider, ancien directeur de la communication de M. Corbyn, a déclaré : "Quand les choses se corseront, il sera très difficile de le faire" : "Quand il s'agira de passer à l'action, il sera du côté des patrons plutôt que des travailleurs".