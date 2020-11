Le Budget primitif 2021 présentera un déficit de 114,5 M : « L'objectif est de préserver le modèle économique et social monégasque »

©Direction de la Communication - Michael Alesi

« C'est un budget élaboré dans un contexte économique incertain, mais volontariste, sur les grandes lignes directrices de la politique du Gouvernement, comme le Plan de Relance de l'économie et de soutien à l'emploi, et le Plan National pour le Logement des Monégasques »

Le Conseiller de Gouvernement - Ministre des Finances et de l'Economie, Jean Castellini, a présenté ce matin devant la presse les orientations du projet de budget primitif 2021 qui sera soumis à l'examen et au vote du Conseil National le mois prochain. Il était accompagné de Sophie Vatrican, Directeur du Budget et Trésor.

Le Gouvernement princier s'est voulu prudent dans l'élaboration de ce budget primitif, à la fois en ce qui concerne les recettes, qui pourraient être plus ou moins impactées par la crise sanitaire ; et en ce qui concerne les dépenses puisqu'il a été demandé aux services de l'Etat de veiller scrupuleusement aux dépenses de fonctionnement afin de concentrer les moyens budgétaires à l'investissement en faveur des Monégasques et des Résidents.

Pour la première fois depuis 2015, ce budget primitif sera présenté en déficit à hauteur de 114,5 M€. « Si au final les exercices budgétaires de la Principauté ont tous été clôturés en excédent entre 2012 et 2019, ce ne sera pas le cas en 2020, avec un déficit voté lors du second budget rectificatif de 165 M€ et ce n'est pas prévu non plus en 2021. Notre objectif demeure néanmoins de retrouver l'équilibre budgétaire dès que possible et de préserver le modèle économique et social de la Principauté » a indiqué Jean Castellini.

Les recettes sont estimées à la baisse en 2021, de l'ordre de 40 M€ par rapport à l'exercice précédent, notamment résultant d'une baisse de la TVA liée à la consommation. Les dépenses enregistrent une augmentation de l'ordre de 5%, soit +79 M€, avec des dépenses de fonctionnement contenues du fait des efforts d'économies consentis par les services de l'Etat, mais aussi des dépenses d'investissement qui, en revanche, continuent de progresser « car ce sont celles qui préparent l'avenir du pays ».

Le Conseiller-Ministre a souligné les principaux enjeux que soulignent les priorités de ce budget :

Le Plan national du Logement des Monégasques qui mobilise un tiers de l'enveloppe des 625M€ destinés aux dépenses d'investissements, avec la livraison programmée entre 2022 et 2025 de près de 800 appartements neufs ;

L'accélération de la Transition numérique, avec une enveloppe de 45 M€, semblable à celle de 2020 et qui s'appuie à la fois sur le développement des infrastructures comme le Cloud souverain, sur la transformation de l'Administration et le développement d'une économie numérique ;

La poursuite de la politique de mobilité avec notamment la rénovation des parkings du Grimaldi Forum et du Larvotto, 12 nouvelles stations MonaBike, 4 M€ pour les liaisons verticales mécanisées (ascenseurs, escalators) en Principauté, mais également sur la commune de Beausoleil (3M€), et la poursuite de la rénovation des rames du TER ;

La préservation du cadre de vie notamment dans le domaine de la santé (17 M€ pour le Cap Fleuri, 11 M€ pour le maintien à niveau du CHPG, 44 M€ pour le réaménagement du Larvotto, attendu pour l'été 2021, 8,6 M€ pour l'entretien des immeubles des Domaines, etc).

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre Jean Castellini a également précisé que ce budget primitif se veut « pragmatique et souple », et intègre des mesures évoquées en concertation avec le Conseil National, comme le Plan de relance de l'économie monégasque, élaboré pour les exercices 2020 et 2021, et la prolongation du CTTR jusqu'à fin mars 2021 (40M€ budgétés).