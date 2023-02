Le Burkina Faso, la Guinée et le Mali envisagent un partenariat tripartite

OUAGADOUGOU (Reuters) - Les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, de la Guinée et du Mali, trois pays dirigés par des juntes militaires, ont proposé un partenariat régional pour faciliter le commerce et lutter contre l'insécurité dans la région, ont-ils déclaré dans un communiqué commun jeudi soir.

Les ministres des affaires étrangères Olivia Rouamba pour le Burkina Faso, Morissansa Kouyate pour la Guinée et Abdoulaye Diop pour le Mali, se sont rencontrés à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, cette semaine pour discuter de cette collaboration.

Les trois ministres ont noté "la nécessité de mettre en place et d'institutionnaliser un cadre permanent de concertation entre les trois pays".

La liaison Bamako-Conakry-Ouagadougou servira de base aux échanges de carburant et d'électricité, aux liaisons de transport entre les trois capitales, à la coopération en matière d'exploration minière, au développement rural et au commerce, précise le communiqué.

Elle centralisera la lutte contre l'insécurité dans la région du Sahel en Afrique de l'Ouest et au-delà, ajoute le communiqué.

Le Burkina Faso, la Guinée et le Mali ont tous trois connu depuis 2020 des coups d'Etat militaires qui ont renversé les régimes démocratiques alors en place dans un contexte de frustrations liées à l'incapacité des gouvernements à protéger les civils contre une insurrection djihadiste, entre autres.

Ces coups d'Etat ont envenimé les relations avec les alliés régionaux et occidentaux et entraîné des sanctions économiques, notamment de la part du principal bloc économique et régional d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, et de l'Union africaine.

Les trois délégations ont déploré ces mesures et ont appelé à un soutien technique et financier pour leurs transitions démocratiques, selon le communiqué.

(Reportage de Thiam Ndiaga, rédigé par Sofia Christensen, version française Dina Kartit, édité par Blandine Hénault)