Le Burundi change de premier ministre après que le président ait mis en garde contre un coup d'État.

Dans un tweet, le Parlement a déclaré avoir voté à l'unanimité pour approuver Gervais Ndirakobuca, précédemment ministre de la sécurité et des affaires intérieures, suite à sa nomination par Ndayishimiye.

Ndirakobuca, qui remplace Alain Guillaume Bunyoni, est sous le coup de sanctions de l'UE pour son rôle dans la répression des manifestations lors des troubles politiques de 2015. Selon la constitution, le président détient le principal pouvoir exécutif du pays.

En 2015, l'UE a imposé des restrictions de voyage et des gels d'actifs à Ndirakobuca et à trois autres personnes après les avoir accusés d'avoir participé à des activités portant atteinte à la démocratie avant la réélection contestée, cette année-là, du président de l'époque, Pierre Nkurunziza.

Cette nation d'Afrique centrale de 11 millions d'habitants est l'un des pays les plus pauvres du monde et sa politique a été marquée au fil des ans par des violations généralisées des droits de l'homme, notamment des meurtres, des disparitions, des tortures et des viols collectifs d'opposants présumés au gouvernement, selon les Nations Unies.

Dans un message audio qui a largement circulé au Burundi la semaine dernière, Ndayishimiye a déclaré que certaines personnes tentaient de renverser son gouvernement et les a prévenues qu'elles n'y parviendraient pas.

Un haut fonctionnaire du gouvernement qui ne souhaite pas être identifié a déclaré à Reuters que la voix dans l'audio était celle du président.

"Au nom de Dieu, je les vaincrai", a déclaré le président dans l'audio.

Dans l'audio, il a également accusé certaines personnes de saboter son gouvernement en ne parvenant pas à résoudre une pénurie de produits de base essentiels qui a alimenté le ressentiment de certains Burundais.

Le Burundi est aux prises avec des pénuries de carburant, de sucre et d'autres produits de base depuis des mois.

Un appel de Reuters au porte-parole présidentiel Alain Diomède Nzeyimana pour demander si l'enregistrement était de Ndayishimiye est resté sans réponse.

Ndayishimiye, un général de l'armée à la retraite, était un proche allié de Nkurunziza, qui est décédé en 2020. Les deux hommes ont combattu ensemble lors d'insurrections dans les années 1990 sous l'égide du CNDD-FDD (Conseil pour la défense de la démocratie-Force pour la défense de la démocratie), le parti aujourd'hui au pouvoir.

Ndirakobuca, largement connu sous son surnom de Ndakugarika, qui signifie "Je vais te tuer", est également un vétéran des mêmes guerres.