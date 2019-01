Bourse de Paris : Le CAC 40 à nouveau attendu en baisse, attention aux valeurs technologiques

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le CAC 40 s'apprête à céder du terrain jeudi, les inquiétudes concernant la croissance mondiale et le durcissement des conditions de crédit ne se dissipant pas. Selon les contrats à terme du courtier IG Markets, l'indice vedette de la Bourse de Paris devrait reculer de quelque 30 points à l'ouverture, autour de 4.660 points. En Asie, l'indice Hang Seng perdait 0,3% à Hong Kong en fin de séance.

"Le marché tente de maîtriser toute une série de facteurs d'incertitude, et d'ici là, nous allons assister à des mouvements vertigineux", a déclaré Brad McMillan, directeur des investissements de Commonwealth Financial Network. Parmi ces principaux facteurs d'incertitude, le "shutdown" figure en bonne position. Le nouveau Congrès américain doit se réunir jeudi pour notamment étudier les mesures budgétaires temporaires que comptent présenter les démocrates dans le but de rouvrir les administrations fédérales, en partie paralysées depuis le 22 décembre dernier.

Du côté des valeurs, le secteur technologique sera scruté après l'avertissement lancé mercredi soir par Apple sur ses ventes du trimestre clos fin décembre. Pour la période, l'inventeur de l'iPhone vise désormais un chiffre d'affaires de 84 milliards de dollars, alors qu'il attendait initialement des revenus de 89 à 93 milliards de dollars. Apple justifie principalement cet abaissement de prévision par une décélération de l'économie chinoise. L'action cotée au Nasdaq chutait de 7,6% mercredi dans les échanges d'après Bourse. A Paris, Soitec et STMicroelectronics pourraient également subir de forts dégagements.

Les investisseurs surveilleront, par ailleurs, l'évolution du titre DBV Technologies, après que la société de biotechnologies a annoncé jeudi plusieurs changements organisationnels afin de renforcer ses compétences dans le cadre du développement de sa plateforme Viaskin. Le 20 décembre dernier, l'action DBV avait chuté de 69,8% à la suite de l'annonce du retrait d'une demande d'enregistrement aux Etats-Unis de son produit phare, le Viaskin Peanut, destiné au traitement de l'allergie à l'arachide. Très volatil, le cours de Bourse a déjà repris 59,1% depuis cette chute historique.

Toujours dans le secteur des biotechnologies, la société lilloise Genfit a annoncé jeudi avoir signé un accord de licence avec le laboratoire américain LabCorp portant sur l'élargissement de l'accès à un test de diagnostic de la stéatose hépatique non-alcoolique ou NASH. L'objectif de cet accord est de déployer le test non invasif conçu par Genfit dans le domaine de la recherche clinique via les laboratoires centraux de Covance, la branche de LabCorp spécialisée dans le développement de médicaments.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: LBO

